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Правила для беженцев. Как украинцам избежать растаможки авто в Европе

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 09:42
Правила для беженцев. Как украинцам избежать растаможки авто в Европе Фото: Пункт пропуска на границе Украины и ЕС (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Украинцы могут ездить на авто с украинскими номерами на территории Европейского союза в течение полугода, если они не просят временного убежища.

Если беженцы получают временную защиту в ЕС, им разрешается ездить на автомобиле на украинской регистрации в течение всего срока действия статуса временной защиты. Но когда этот период завершится, авто нужно либо растаможить, либо продать.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что нужно знать при поездке за границу на своем авто".

Сколько можно ездить на авто в ЕС украинцам, которые не являются беженцами

Если вы хотите использовать для поездок по Европе автомобиль с украинскими номерами, то согласно европейскому законодательству на это есть 6 месяцев. Через полгода нужно будет выехать из ЕС и снова въехать на его территорию, чтобы "обнулить" этот срок.

В случае, когда спустя 6 месяцев автомобиль все еще необходим вам в Европе, существует три способа, как его можно "легализовать":

  • растаможить и поставить машину на учет в Европе (за растаможку придется заплатить примерно треть стоимости автомобиля);
  • каждые 6 месяцев пересекать границу, чтобы "обнулить" срок его ввоза;
  • продать автомобиль в Украине и купить другой автомобиль в Европе.

Как беженцам избежать растаможки авто в Европе

Граждане Украины, которые получили статус временной защиты в странах ЕС, имеют право на использование как украинских прав, так и зарегистрированных в Украине собственных автомобилей без их конвертации и регистрации по новому месту жительства в течение всего срока действия статуса временной защиты, говорит РБК-Украина глава правления VisitUkraine.Today Антон Тараненко.

В большинстве стран-членов ЕС этот период длится до 4 марта 2023 года, в Польше – до 31 декабря 2022 года. Но в целом – до 6 марта 2025 года согласно Регламенту, предусматривающему ежегодную пролонгацию действия статуса защиты в некоторых странах ЕС.

"Украинцы, которые не воспользовались правом на временную защиту или были лишены его из-за несоблюдения или нарушения его условий, должны заменить права (за исключением прав международного образца) и перерегистрировать транспортное средство. Нарушение упомянутых обязательств грозит украинцам привлечением к административной ответственности (штрафы), в некоторых странах – вплоть до конфискации авто", – отмечает Тараненко.

Напомним, мы писали, как воспользоваться мобильным телефоном при отсутствии связи.

Также сообщалось, как украинцам можно получить субсидию по аренде жилья в Польше.

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