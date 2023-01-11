Иск на 29 миллионов. Еще одна зарубежная компания судится за свой самолет в России

Ирландский арендодатель самолетов Airbus подал иск на 29 млн долларов о возмещении убытков за лайнер российской авиакомпании "Ямал", который перевели в реестр РФ.

Это последний из серии исков против десятков страховых компаний, чтобы возместить потери самолетов на миллиарды долларов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ch-aviation.com.

Ирландская компания Zephyrus Aviation Capital подала в суд на синдикат страховых компаний, возглавляемый Lloyd's of London, и другого страховщика, на 28,7 млн долларов в Высоком суде Англии. Цель – попытаться покрыть убытки за самолет Airbus, который был передан в аренду российской авиакомпании "Ямал".

Компания Zephyrus Aviation Capital передала в лизинг авиакомпании "Ямал" один из своих 24 самолетов - A320-200 RA-73812. С 8 апреля самолет называется VP-BHZ в российском реестре.

В иске говорится, что страховые компании отказались возместить расходы за самолет. Авиакомпания "Ямал" застраховала самолет на месте, а страховые компании перестраховали этом полис на условиях, которые включали "полис от всех рисков" и "военные и союзнические риски". Согласно заявлению, действия российского правительства "представляют собой "застрахованный риск".

В самой авиакомпании "Ямал" заявили, что возвращение самолета может нарушить российское законодательство. При этом, по данным арендодателя, даже если самолет вернут, затраты на приведение его в летное состояние могут превысить его стоимость.

Фото: Возвращение самолета может быть дороже его стоимости (flightsim.to)

С начала войны более 400 самолетов в основном Airbus и Boeing, общей стоимостью 10 млрд долларов "застряли" в РФ после перевода их в российский реестр.

Арендодатели массово подают иски против страховых компаний, но те утверждают, что самолеты не повреждены и в будущем вернутся владельцам. До ноября таких исков было не менее восьми.

Напомним, мы писали, что санкции лишили авиацию РФ популярных маршрутов.