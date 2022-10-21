Возвращение в Украину. Что делать в случае потери или повреждения жилья

Многие украинцы возвращаются в Украину из стран, где они нашли временное убежище от войны.
Как нужно подготовиться перед возвращением и что следует знать о дальнейших действиях в случае повреждения жилья, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.
Вернуться в Украину можно на автомобиле, по железной дороге, автобусом. Актуальные пункты пропуска на границе можно посмотреть на интерактивной карте на сайте Государственной пограничной службы Украины по ссылке.
Согласно правилам, вернуться в Украину гражданам Украины можно с одним из следующих документов:
Впрочем, согласно законодательству, гражданин Украины ни при каких основаниях не может быть ограничен в праве на въезд в Украину. Следовательно, во время войны пограничники пропускают домой и с внутренними паспортами, и даже без документов.
Фото: Поврежденный дом в Киеве (unsplash.com/maksym-pozniak-haraburda)
Если в результате военных действий или оккупации жилье повреждено или разрушено, украинцы могут обратиться за компенсацией ущерба. Для этого нужно:
1. Подать заявление. Это можно сделать лично в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП), дистанционно через приложение "Действие" или через нотариуса.
2. После этого комиссия, созданная органом местного самоуправления и военно-гражданскими администрациями, составит акт обследования имущества. Этот документ станет основой для получения компенсации.
3. Внести данные в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это делают комиссии, которые обследовали повреждение жилья.
Ведомости в реестр можно внести независимо от места нахождения лица:
• самостоятельно на Едином государственном веб-портале электронных услуг;
• с помощью мобильного приложения "Дия";
• через ЦНАП или нотариуса.
Фото: Переселенцы в Закарпатье (gettyimages.com)
Украинцы, которым в результате войны негде жить, могут найти бесплатное временное жилье через государственную программу "Прихисток".
Украинцы принимают переселенцев у себя дома, а за это получают от государства денежную компенсацию на оплату коммунальные услуг.
Напомним, мы писали, какие цифровые документы доступны украинцам за границей.