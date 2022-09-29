"Нуждаются в лучшем". В Германии выделят 570 миллионов евро для беженцев из Украины

Германия, которая приняла более миллиона украинцев с начала войны, старается создать лучшие условия для интеграции беженцев.

Так, в одной из 16 федеральных земель - Северный Рейн-Вестфалия – власти готовятся выделить дополнительные 570 миллионов евро для беженцев из Украины, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на aussiedlerbote.de.

Для украинских детей наймут тысячу учителей

О планах расширить бюджет в этом году заявил премьер-министр округа и министр транспорта федеральной земли Хендрик Вюст. Дополнительные 570 миллионов евро планируется потратить на беженцев из Украины. После расширения годовой бюджет региона составит 88,4 млрд евро.

Значительная часть "беженских" денег будет направлена на финансирование 1000 преподавательских мест в образовательных учреждениях.

По словам политика, украинские школьники и студенты нуждаются в лучшем образовании. В федеральной земле обучаются больше 35 тысяч украинских детей, поэтому учебные заведения ощущают большую нагрузку.

Отмечается, что в школах сейчас не хватает примерно 4 тысяч учителей, из-за чего страдает процесс обучения. В некоторых классах приходится отпускать детей домой раньше или отменять уроки.

Фото: Языковые курсы для беженцев в Германии (gettyimages.com)

В другой федеральной земле - Саксонии-Анхальт – тоже отметили рост числа учеников из Украины. В регионе учатся 5300 детей беженцев. Пока с таким количеством учащихся власти справляются, но предполагают, что их число может увеличиться.

Напомним, мы писали, как устроена помощь украинцам в Германии.