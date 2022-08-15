Постійні обстріли. Як живе портовий курорт Очаків в умовах війни

Перебуваючи недалеко від лінії фронту, місто піддається атакам ворога

Через повномасштабне російське вторгнення пляжний сезон в Україні цього року так і не відбувся. Азовські курорти та частина чорноморських в Херсонській області з перших днів війни знаходяться під окупацією. А ті, що залишаються під контролем України, недоступні для відпочивальників: пляжі закриті через постійну мінну небезпеку, і на самому узбережжі зберігається загроза ракетних ударів.

Залишився без туристів і Очаків — старовинне портове містечко в Миколаївській області, яке тільки-тільки почало нарощувати туристичну привабливість.

Чим примітний цей невеликий чорноморський курорт і як він живе в умовах триваючої війни, TRAVEL-РБК-Україна розповідає з посиланням на ochakov.info.

Дніпровська затока і море без медуз. Чим відоме портове місто Очаків

Очаків, який вигідно розташувався між Миколаєвом і Одесою, знаходиться на мисі. З одного боку він омивається Дніпровською затокою, а з іншого — відкритим Чорним морем. До курортної зони Очакова також відносять розташовану за декілька кілометрів від нього Чорноморську косу, яка йде на захід, відокремлюючи море від Дніпро-Бузького лиману.

Через те, що морська вода тут змішується з прісною, вона менш солона, а тому неприваблива для медуз. Це одна з переваг курорту.

Фото: Курортний сезон в Очакові до війни (uk.wikipedia.org)

Пляжі в Очакові покриті дрібним світлим піском з невеликим вкрапленням дрібних морських черепашок. Вони досить просторі, так що знайти місце під сонцем тут було легко навіть в розпал сезону.

Берег тут обривистий, і на деяких ділянках, в основному в східній частині узбережжя, спускатися до моря доводиться по обладнаних сходах. Але чим далі на захід, тим висота обриву зменшується, і в районі Чорноморської коси він сходить нанівець. Саме тут знаходяться найпопулярніші пляжі.

Море в Очакові неглибоке, і влітку прогрівається до комфортних + 25 або + 27°C, за що курорт особливо люблять туристи з маленькими дітьми.

До війни Очаків приваблював і любителів тихого, спокійного відпочинку: в порівнянні з тим же Коблево тут набагато менше працюючих допізна кафе, барів, клубів і дискотек. Разом з тим Очаків, хоч і маленьке, але все ж місто, з відповідною інфраструктурою. Тут багато магазинів, працюють супермаркети відомих мереж, є банкомати, поштові відділення.

Фото: Водяні гірки в парку" Аттика" у мирний час активно працювали (uk.wikipedia.org)

На Чорноморській косі діяв аквапарк з десятьма гірками та іншими водними атракціонами. Його родзинка — каскадний басейн з водним баром і підсвічуванням, де вечорами проводять трансляції фільмів і актуальних спортивних подій. Але в цьому році, як і багато інших курортні об'єкти в Очакові, він закритий.

Заповідна "Ольвія" та безлюдний острів Березань

Привабливий Очаків і цікавими історичними локаціями — у самому місті та на околицях. Так, недалеко від нього в морі знаходиться Березань — маленький безлюдний острів, що є одним з найбільш таємничих місць в Миколаївській області.

Колись тут знаходився античний Борисфен, найдавніша грецька колонія на території Північного Причорномор'я. Вважається, що саме Березань є тим самим "островом Буяном", який згадується в "казці про царя Салтана" Пушкіна.

Фото: Стародавнє місто Ольвія відносять до "Семи чудес України". Це найважливіша грецька колонія в Нижньому Побужжі (uk.wikipedia.org)

Поблизу Очакова також знаходиться Археологічний заповідник "Ольвія", створений на місці античної грецької колонії, що виникла на березі Бузького лиману в VI столітті до н.е. Тут діє музей з цінними експонатами, що розповідає про історію стародавньої держави. Цього року "Ольвія" не приймає туристів, насамперед з міркувань безпеки: ворожі ракети вже прилітали на її територію.

Очаків славився бюджетним відпочинком

Очаків також славиться як місце для недорого літнього відпочинку. Тут завжди було більше туристів із середнім доходом, які не пред'являють високих вимог до комфорту.

Таким зазвичай було достатньо ліжка, холодильника і загальної кухні, де можна було б готувати. Подібне житло в Очакові ще відносно недавно можна було зняти за умовні 70-100 грн з людини на добу.

Фото: До війни в Очакові можна було відпочити в комфортних готелях (booking.com)

Але за останні кілька років популярність курорту помітно зросла, на нього стали звертати увагу і більш забезпечені люди. У підсумку крім "економ", тут почали пропонувати номери категорій" стандарт "і "люкс". Найбільше таких пропозицій було на Чорноморській косі. Але ціни залишилися доступними.

Так, у 2021 році двомісний номер в новому готелі з санвузлом, кондиціонером, холодильником і просторою терасою можна було зняти за 650 грн. А апартаменти з кухнею на базі відпочинку з басейном — за 1200-1500 грн. У той час як у Кирилівці та на Арабатській стрілці аналогічні за умовами варіанти у високий сезон коштували 1200-1500 грн і 2000-2500 грн відповідно.

Як живе Очаків в умовах війни

Як і інші населені пункти Миколаївської області, Очаків знаходиться під прицілом ворога з кінця зими і початку весни. За останні місяці він неодноразово піддавався артилерійським обстрілам і ракетним ударам з боку армії РФ.

Фото: Окуповані території поблизу Очакова (deepstatemap.live)

Тепер на протилежному березі Дніпровського лиману засіли окупанти, буквально через чотири кілометри від Очакова морем. Далі, на схід від Очакова, починається Херсонська область і сам Херсон, тимчасово захоплений ворогом.

Перші снаряди прилетіли в місто на початку квітня із захопленої окупантами Кінбурнської коси, на якій вже п'ятий місяць тривають пожежі. В результаті прильотів загинули сім і були поранені понад двадцять осіб. Наступний удар був здійснений ворогом наприкінці травня, тоді постраждала житлова інфраструктура, деякі райони залишилися без газо - та електропостачання.

Фото: Попадання ракет окупантів в цивільні об'єкти Очакова, 28 червня (t.me/ Ганна Замзазєєв)

28 червня Очаків пережив масований ракетний удар: були пошкоджені міський ринок, будівля палацу культури, приватний сектор і житлові будинки. Три людини загинули, в тому числі — шестирічна дівчинка. Семеро отримали поранення.

Вже невдовзі після цього, на початку серпня, росіяни обстріляли курортне місто з важкої артилерії, зруйнувавши електропідстанцію і знеструмивши кілька районів. Дивом обійшлося без жертв.

Фото: Під час обстрілу постраждала будівля палацу культури, приватний сектор і житлові будинки (t.me/ Ганна Замзазєєв)

З початку війни багато жителів покинули Очаків, а ті, що залишилися, змушені ночувати в підвалах. В таких умовах про курортний сезон не може бути й мови. Але місто вірить, що вже скоро, після нашої перемоги, знову зможе безпечно приймати туристів.

Також у розпал літа на окупованій Арабатській стрілці зовсім немає туристів, а місцеві виїжджають.

Тим часом все узбережжя Азовського моря і частина Чорного чекають звільнення від російських військ. Ми писали, які українські курорти захопили окупанти у 2022 році.