Море вкрите попелом. На окупованій Кінбурнській косі п'ятий місяць тривають пожежі (фото)

Унікальну заповідну природу мешканці рятують власними силами, не маючи пального і продовольства

Кінбурнська коса – улюблене місце тихого пляжного відпочинку українців серед заповідної природи – палає з перших місяців війни. Загасити пожежі місцеві мешканці намагаються самотужки.

Територія опинилася в окупації та "блокаді" – у найважчому стані з усіх чорноморських курортів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Наше Місто".

Рожеві озера та червонокнижні рослини. Як відпочивали на Кінбурні до війни

Відпочивати на цій косі на межі Херсонської та Миколаївскої областей любили поціновувачі усамітнення та унікальної природи. Зараз ця частина суші – в окупації.

Через пожежі, які тривають із середини квітня, під загрозою знищення рослинний світ коси (465 видів) - найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей, яке сягає 60 гектарів, ліси, також рожеві озера, тварини (4700 видів, з яких 132 види – червонокнижні), майже 240 видів птахів.

Фото: На косі згоріли більше півтори тисячі гектарів лісу (надане РБК-Україна)

До війни туристи потрапляли на острів на суднах з Миколаєва та Очакова – перевезення оплачувала відома фірма "Нібулон", яка збудувала там причал.

Загалом на півострові було понад 20 кілометрів пляжних зон, частина яких в районі причалу були впорядковані. Там були зведені кафе, навіси, душ і туалет, атракціони. Зараз вся ця інфраструктура зруйнована.

У селі Покровка в центральній частині півострова любили проводити час художники і музиканти, байкери та джипери, любители відпочинку в наметах.

Всього у кількох селах на косі проживало приблизно 800 жителів. Нині мешканці сіл Геройське, Василівка, Покровка та Покровські хутори опинилися "відрізаними" від "великої землі".

Фото: Ліси горять довкола сіл (надане РБК-Україна)

Пожежі на Кінбурнській косі: які масштаби збитків

Пожежі на Кінбурнській косі продовжуються щодня, водночас виникають кілька осередків займання. Повністю вигорів ліс навколо трьох сіл – Покровки, Василівки та Покровських хуторів.

На початок серпня згоріли 1600 гектарів соснового лісу, кажуть місцеві лісники. Поки що вдалося захистити від вогню основні лісові пам’ятки Кінбурна – "Гіродотів ліс", "Волижин ліс", "Дуб Пушкіна".

1 серпня вогонь гасили увесь день до 9-ї вечора – працівникам лісгоспу вдалося зберегти великі ділянки лісу. Так лісники працюють вже 4 місяці. Після масштабних пожеж у Покровці все покрито попелом, хоча село Василівка ближче до осередку займання.

Фото: Згорілі частки, рознесені вітром (надане РБК-Україна)

Вода у морі вздовж узбережжя теж вкрита попелом, плавають уламки згорілої кори. У повітрі - дим і запах горілого, від нього ніде не сховатися. Для корінних жителів ці ліси дорожчі за життя. Ці дерева садили їхні діди. Тепер онуки ризикують своїм життям та здоров’ям, рятуючи Кінбурнський ліс від знищення.

"Блокада", викрадення та загроза голоду в окупації

Населення Кінбурнської коси залишилося сам-на-сам зі своєю проблемою. Гасити лісові пожежі доводиться власними силами. При цьому ні заробітків, ні продовольства, ні можливості виїхати люди не мають.

Фото: Ліси гасять своїми силами (надане РБК-Україна)

Виїхати чи приїхати сушею неможливо - єдина дорога з боку Херсона перекрита окупантами. На початку липня родина з Покровки намагалася повернутися додому з Голої Пристані – їх прямо у своїй машині розстріляли росіяни.

Дістатися "материка" можна лише моторними човнами, бо рух поромів та катерів Дніпрообузьким лиманом заборонений. Втім, мешканці нарікають: моторний човен має мало місця і витрачає багато палива, тому привозять таким транспортом лише найнеобхідніше: ліки, крупи, борошно, паливо та запчастини для пожежних машин.

Фото: Дим від пожеж відчувається скрізь на півострові (надане РБК-Україна)

На косі не працюють магазини та кафе. Готелі розграбовані, багато машин окупанти відібрали чи спалили. Навіть у межах півострова місцеві жителі намагаються нікуди не їздити через постійні обстріли, а по дорозі можна зустріти безліч російських військових.

Людей викрадають та забирають на "фільтрацію" – у виритій ямі тримають від кількох днів до місяців, де б'ють та катують.

Фото: Для тушіння вогню оголосили збір коштів на пальне та запчастини (надане РБК-Україна)

На Кінбурнській косі слабо працює український мобільний зв’язок та інтернет. Найближчі вишки знаходяться по інший бік лиману – в Очакові.

Допомогти коштами на паливо та запчастини для пожежних машин можна за такими реквізитами.

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