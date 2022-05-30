RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посольство Данії в РФ зупинило прийом заявок на видачу віз росіянам

Фото: Прапор Данії (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Виняток зробили тільки для офіційних візитів

Данія призупиняє прийом заявок на території РФ на отримання короткострокових віз і посвідок на проживання.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання Meduza.

Така інформація була розміщена на сайті посольства Данії в Росії.

"У період до відновлення прийому на отримання короткострокових віз та посвідок на проживання заявники можуть звертатися до візових центрів інших країн", — йдеться в повідомленні на сайті дипломатичного відомства Данії.

При цьому виключення в прийомі заявок на видачу віз зроблено тільки для офіційних візитів. З чим саме пов'язане рішення призупинити прийом заявок на візи, в посольстві Данії не пояснили.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ряд країн ЄС заявили, що призупиняють видачу віз росіянам — з деякими винятками. Такі рішення вже прийняли в Естонії та Литві.

Також раніше Нідерланди припинили видачу віз росіянам після висилки дипломатів з Москви.

Також ще у березні видачу віз росіянам припинили в Чехії. Там закликали інші країни ЄС послідувати такому ж рішенню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДанияВізовий режим