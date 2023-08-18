На популярном курорте Египта снова появились акулы: что говорят туристам

На днях на популярном среди дайверов курорте Дахаб в Египте акула испугала туристов. Из-за видео с двухметровым хищником власти срочно закрыли пляжи для купания и спорта.

После проверки территории пляжи решили снова открыть, хотя вид акулы так и не установили, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ahram.org.eg.

Официальный источник из Министерства охраны окружающей среды сообщил, что пляжи Дахаба в Южном Синае вновь открылись. Власти определили, что территория безопасна после появления акул у берегов во вторник.

Речь идет о случае недалеко от берега в Дахабе, который находится в 90 км от Шарм-эль-Шейха. Туристы сняли на видео двухметровую акулу. Тогда на пляжах запретили все водные активности.

"Решение о закрытии касалось территории, простирающейся на два километра к северу и два километра к югу от набережной в Дахабе", – рассказал глава Агентства по охране природы при министерстве окружающей среды Мохамед Салем.

Чиновник подтвердил, что акула имела длину около двух метров, но власти не смогли определить ее точный вид.

"Акулы решаются приблизиться к береговой линии – это вполне нормальное явление, и они не обязательно представляют угрозу для пляжников. Некоторые даже живут в коралловых рифах у побережья Красного моря", – отметил он.

Между тем акулы на египетских курортах иногда нападают на туристов. 8 июня 2023 года в Хургаде на 23-летнего россиянина напала тигровая акула. Инцидент произошел на самом популярном пляже Dream Beach на виду других туристов, но никто не успел помочь пострадавшему.

В начале июля 2022 года пляжи Красного моря закрывали из-за гибели двух европейских туристок на курорте Хургада. В 2020 году в Хургаде акула покусала украинских туристов – мать и 12-летнего сына. Мальчику пришлось ампутировать часть руки.

Тем временем украинцам назвали ошибки на отдыхе в Египте. В частности, нельзя кормить рыб, чтобы не привлекать к берегу акул.