Несмотря на работу. Украинцы передумали оставаться в Польше: опрос
Большинство украинцев, работающих в Польше, хотят вернуться со временем в Украину. Навсегда в этой стране планируется остаться только 6% из них.
До войны о намерениях строить дальнейшую жизнь в Польше говорили треть трудовых мигрантов, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.
Как беженцы изменили рынок труда в Польше
Почти 64% работающих в Польше беженцев хотят вернуться домой. Все чаще украинцы заявляют, что вернутся через несколько лет.
Остаться в Польше навсегда готовы только 6% трудоустроенных беженцев. Это почти в 5 раз меньше (33%), чем декларировали экономические мигранты до войны. Сравнительный анализ портретов трудовых мигрантов и работающих беженцев сделан на основе исследований Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета на протяжении последних лет (2020-2022 годов).
Если раньше в Польше среди работников из Украины было 42% женщин, то сейчас их – 95%. Большинство работающих граждан Украины в Польше – 26-45 летние.
Две трети беженцев приехали с детьми. До 24 февраля 2022 года только каждый десятый трудовой мигрант из Украины (11%) взял в Польшу детей.
Фото: Большинство беженцев приехали с детьми ( gettyimages.com )
После 24 февраля 2022 года структура образования беженцев из Украины в Польше стала более разнообразной. 59% работающих беженцев имеют высшее или незаконченное высшее образование, почти треть – профессиональное. До войны в Польшу прибывали преимущественно трудовые мигранты с высшим или незаконченным высшим образованием (69%).
В первой волне большинство беженцев приезжали из северных и центральных областей (62%). Во втором полугодии 2022 года вырос процент жителей южного региона.
Мигранты из Украины, работавшие в прошлые годы, лучше знали польский язык, чем беженцы. Вместо этого сходство польского и украинского языков позволило за несколько месяцев 2022 года беженцам существенно подтянуть уровень польского.
Во время первой волны две трети беженцев (66%) заявляли об отсутствии или слабом знании польского языка, в то время как во второй половине 2022 года этот процент составил 47%.
Треть экономических мигрантов в Польше и столько же беженцев, владеют английским языком на коммуникативном уровне.
Кем работали беженцы дома и как устроились в Польше
Крупнейшей профессиональной группой людей в Польше стали беженцы, работавшие дома в сфере услуг и высококвалифицированные специалисты. Каждый десятый опрошенный беженец в Украине был работником торговли, сферы образования или выполнял физическую работу.
Фото: Работа для украинцев в Польше (freepik.com)
Беженцы больше всего трудоустраивались в Польше:
- в сфере услуг;
- отелях;
- торговле;
- сфере общественного питания;
- промышленном производстве;
- логистической отрасли.
До 24 февраля в Польше больше украинцев работали на строительстве, промышленном производстве, логистических складах и транспортной сфере.
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