Несмотря на работу. Украинцы передумали оставаться в Польше: опрос

Большинство украинцев, работающих в Польше, хотят вернуться со временем в Украину. Навсегда в этой стране планируется остаться только 6% из них.

До войны о намерениях строить дальнейшую жизнь в Польше говорили треть трудовых мигрантов, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.

Как беженцы изменили рынок труда в Польше

Почти 64% работающих в Польше беженцев хотят вернуться домой. Все чаще украинцы заявляют, что вернутся через несколько лет.

Остаться в Польше навсегда готовы только 6% трудоустроенных беженцев. Это почти в 5 раз меньше (33%), чем декларировали экономические мигранты до войны. Сравнительный анализ портретов трудовых мигрантов и работающих беженцев сделан на основе исследований Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета на протяжении последних лет (2020-2022 годов).

Если раньше в Польше среди работников из Украины было 42% женщин, то сейчас их – 95%. Большинство работающих граждан Украины в Польше – 26-45 летние.

Две трети беженцев приехали с детьми. До 24 февраля 2022 года только каждый десятый трудовой мигрант из Украины (11%) взял в Польшу детей.

Фото: Большинство беженцев приехали с детьми ( gettyimages.com )

После 24 февраля 2022 года структура образования беженцев из Украины в Польше стала более разнообразной. 59% работающих беженцев имеют высшее или незаконченное высшее образование, почти треть – профессиональное. До войны в Польшу прибывали преимущественно трудовые мигранты с высшим или незаконченным высшим образованием (69%).

В первой волне большинство беженцев приезжали из северных и центральных областей (62%). Во втором полугодии 2022 года вырос процент жителей южного региона.

Мигранты из Украины, работавшие в прошлые годы, лучше знали польский язык, чем беженцы. Вместо этого сходство польского и украинского языков позволило за несколько месяцев 2022 года беженцам существенно подтянуть уровень польского.​

Во время первой волны две трети беженцев (66%) заявляли об отсутствии или слабом знании польского языка, в то время как во второй половине 2022 года этот процент составил 47%.​

Треть экономических мигрантов в Польше и столько же беженцев, владеют английским языком на коммуникативном уровне.

Кем работали беженцы дома и как устроились в Польше

Крупнейшей профессиональной группой людей в Польше стали беженцы, работавшие дома в сфере услуг и высококвалифицированные специалисты. Каждый десятый опрошенный беженец в Украине был работником торговли, сферы образования или выполнял физическую работу.

Фото: Работа для украинцев в Польше (freepik.com)

Беженцы больше всего трудоустраивались в Польше:

в сфере услуг;

отелях;

торговле;

сфере общественного питания;

промышленном производстве;

логистической отрасли.

До 24 февраля в Польше больше украинцев работали на строительстве, промышленном производстве, логистических складах и транспортной сфере.

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