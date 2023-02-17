ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Несмотря на работу. Украинцы передумали оставаться в Польше: опрос

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 17:25
Несмотря на работу. Украинцы передумали оставаться в Польше: опрос Фото: Украинские беженцы в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Большинство украинцев, работающих в Польше, хотят вернуться со временем в Украину. Навсегда в этой стране планируется остаться только 6% из них.

До войны о намерениях строить дальнейшую жизнь в Польше говорили треть трудовых мигрантов, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.

Как беженцы изменили рынок труда в Польше

Почти 64% работающих в Польше беженцев хотят вернуться домой. Все чаще украинцы заявляют, что вернутся через несколько лет.

Остаться в Польше навсегда готовы только 6% трудоустроенных беженцев. Это почти в 5 раз меньше (33%), чем декларировали экономические мигранты до войны. Сравнительный анализ портретов трудовых мигрантов и работающих беженцев сделан на основе исследований Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета на протяжении последних лет (2020-2022 годов).

Если раньше в Польше среди работников из Украины было 42% женщин, то сейчас их – 95%. Большинство работающих граждан Украины в Польше – 26-45 летние.

Две трети беженцев приехали с детьми. До 24 февраля 2022 года только каждый десятый трудовой мигрант из Украины (11%) взял в Польшу детей.

Несмотря на работу. Украинцы передумали оставаться в Польше: опросФото: Большинство беженцев приехали с детьми ( gettyimages.com )

После 24 февраля 2022 года структура образования беженцев из Украины в Польше стала более разнообразной. 59% работающих беженцев имеют высшее или незаконченное высшее образование, почти треть – профессиональное. До войны в Польшу прибывали преимущественно трудовые мигранты с высшим или незаконченным высшим образованием (69%).

В первой волне большинство беженцев приезжали из северных и центральных областей (62%). Во втором полугодии 2022 года вырос процент жителей южного региона.

Мигранты из Украины, работавшие в прошлые годы, лучше знали польский язык, чем беженцы. Вместо этого сходство польского и украинского языков позволило за несколько месяцев 2022 года беженцам существенно подтянуть уровень польского.​

Во время первой волны две трети беженцев (66%) заявляли об отсутствии или слабом знании польского языка, в то время как во второй половине 2022 года этот процент составил 47%.​

Треть экономических мигрантов в Польше и столько же беженцев, владеют английским языком на коммуникативном уровне.

Кем работали беженцы дома и как устроились в Польше

Крупнейшей профессиональной группой людей в Польше стали беженцы, работавшие дома в сфере услуг и высококвалифицированные специалисты. Каждый десятый опрошенный беженец в Украине был работником торговли, сферы образования или выполнял физическую работу.

Несмотря на работу. Украинцы передумали оставаться в Польше: опросФото: Работа для украинцев в Польше (freepik.com)

Беженцы больше всего трудоустраивались в Польше:

  • в сфере услуг;
  • отелях;
  • торговле;
  • сфере общественного питания;
  • промышленном производстве;
  • логистической отрасли.

До 24 февраля в Польше больше украинцев работали на строительстве, промышленном производстве, логистических складах и транспортной сфере.

Напомним, мы писали, как получить пенсию в Украине после работы в Польше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Беженцы работа в Польше
Отдых в Украине
Мнения
Наталья Будянская
Сложности адаптации. Как я переезжала в Словакию из-за войны и почему вернулась в Украину
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Олег Васильев
От 230 гривен. Топ самых бюджетных поездов в Карпаты из разных городов Украины
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Игорь Чудовский
Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает
Игорь Чудовский
управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры"
Виталий Сокуренко
Штрафы и сроки пребывания. Как заехать в Польшу на авто с украинской регистрацией
Виталий Сокуренко
адвокат адвокатского объединения Legal Strategy
Все мнения