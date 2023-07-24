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Более миллиона заявок. Стало известно, сколько еще украинцев готова принять Канада

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Понедельник 24 июля 2023 13:39
Более миллиона заявок. Стало известно, сколько еще украинцев готова принять Канада Фото: Украинцы в Канаде (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Канада выдала около 800 тысяч виз украинцам, спасающимся от войны. По программе CUAET в страну прибыли 230 тысяч человек – только 21% из подавших заявки.

В правительстве определили, сколько еще украинцев готовы принять в стране, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Epoch Times.

Министерство иммиграции Канады направило в Постоянный комитет Сената по социальным вопросам служебную записку, в которой говорится, что на количество украинских беженцев от войны, которые могут быть приняты в Канаде, "нет никаких ограничений".

Прием заявок на визы по упрощенной процедуре для семей украинцев истек 15 июля. До истечения этого срока поступило около 1,1 млн заявок. К началу июля было одобрено около 800 000 из них. Прибыло в Канаду 21% из тех, кто подавал заявки.

В записке "Информация о гражданах Украины, приезжающих в Канаду" также говорилось о предоставлении статуса постоянного проживания для всех граждан Украины, чьи члены семей постоянно проживают в Канаде. Новая программа должна вступить в силу в октябре 2023 года.

Более миллиона заявок. Стало известно, сколько еще украинцев готова принять КанадаФото: Количество украинцев, бежавших от войны, в Канаде решили не ограничивать (unsplash.com/kedar-gadge)

Украинцы, получившие временные визы, смогут приехать в Канаду до конца марта 2024 года. Уже приехавшие в Канаду беженцы до этой даты также будут иметь возможность подать заявление на продление или изменение своего временного статуса в Канаде.

Напомним, мы писали, что некоторые страны ЕС планируют предоставлять украинцам вид на постоянное жительство после войны.

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