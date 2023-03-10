Более 500 евро. Какие штрафы можно получить в Польше во время поездки в поезде

Украинцы в Польше активно путешествуют по железной дороге даже после отмены бесплатного проезда. Многие не знают, что во время поездки в поезде их могут оштрафовать по разным причинам при наличии билета.

Что нужно знать о штрафах для пассажиров в Польше и о каких суммах идет речь, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

За отсутствие билета – штраф 160 евро

Купить билеты можно на вокзалах, билетоматах, у кондуктора, на сайтах перевозчиков или специальных мобильных приложениях. Но во время поездки на поезде Pendolino нет возможности купить билет в вагоне. За безбилетный проезд взыщут и стоимость билета, и сумму штрафа в 750 злотых (6255 грн или 160 евро). Если ехать по льготному билету, но не иметь права на льготу – штраф составит 600 злотых (5000 грн).

Если не уплатить штраф сразу – суд может взыскать долг и заблокировать средства на банковских счетах.

Нарушение правил перевозки багажа и животных

Правила поездок с животными или нестандартным багажом прописаны отдельно на сайтах перевозчиков. Штраф за указанные нарушения составляет 300 злотых (2500 грн).

Нарушение покоя пассажиров

В правилах передвижения поездом указано, что пассажир должен вести себя максимально вежливо по отношению к другим людям: не поднимать шум, не начинать споров или конфликтных ситуаций. Особенно это касается поездок в "вагонах тишины" (wagon ciszy). Это специально маркированные вагоны, в которых:

нельзя разговаривать по телефону;

нельзя разговаривать с другими пассажирами (в исключительных ситуациях можно обратиться к другому человеку шепотом);

можно слушать музыку только в наушниках и тихо;

нужно выключать звуки в электронных устройствах.

Во время путешествия нельзя курить и употреблять алкоголь. За посягательство на телесную неприкосновенность другого лица, эксгибиционизм или сексуальные притязания можно получить штраф, ограничение или лишение свободы.

Фото: Железнодорожная станция в Гдыне (unsplash.com/stanislaw-krawczyk)

Кража – до 5 лет лишения свободы

Не следует брать чужие вещи в поезде. Даже факт, что человек взял чужую вещь в руки, может трактоваться как воровство, особенно если это зафиксируют камеры наблюдения. При обнаружении забытых вещей следует позвать кондуктора и показать находку.

При присвоении чужого имущества в зависимости от ситуации можно получить от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы с возможностью условного отбывания наказания.

За остановку поезда без необходимости – штраф более 20 тысяч гривен

Применение экстренного торможения должно быть обоснованным. Основным мотивом для срыва стоп-крана может быть прямая угроза здоровью или жизни человека. Также – массовая драка, пожар, задымление, критическое состояние здоровья кого-то из пассажиров.

Если в таких ситуациях не нашли кондуктора, а на прямую связь с начальником поезда не удается выйти (возле стоп-крана есть кнопка для этого), то за остановку наказания не будет. Нужно только знать, что поезд нельзя останавливать в туннелях или мостах.



Если пассажир остановит поезд без серьезной причины – из-за шутки, необходимости выйти на станции, где поезд не останавливается, ему будет грозить штраф в 2550 злотых (544 евро).

Напомним, мы писали, что украинцам в Германии приходят штрафы за скачивание фильмов на тысячи евро.