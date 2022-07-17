Тбілісі перестане давати житло біженцям з України: що буде далі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн" .

Повідомляється, що українські біженці з 15 липня будуть щомісяця отримувати грошову допомогу. Вона визначена в розмірі 300 ларі (близько 100 доларів) на сім'ю і 45 ларі (16 доларів) на особу додатково. Крім того, міжнародні організації (World Vision і UNHCR) розглядають пакет допомоги в розмірі 235 ларі (80 доларів) на особу.

Повідомляється, що з березня мерія Тбілісі розселяла біженців в різних готелях з триразовим харчуванням. В рамках цієї програми місто прийняло близько 5 100 осіб, на сьогодні в отлеях проживають понад 2 300 українців.

Дана програма від мерії Тбілісі завершиться 31 липня.