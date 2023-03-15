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В Польше для беженцев из Украины строят модульное жилье: кого будут селить

Фото: Модульное жилье в Польше (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Подлясском воеводстве Польши построят 50 модульных домов для украинских беженцев. Власти уже выделили земельные участки в двух городах.

Где будут предоставлять модульное жилье в Польше и кого будут туда поселить, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

50 модульных домов для беженцев из Украины построят в Моновецком уезде при поддержке фонда "Podziel się Izhim". Идея такого строительства возникла еще осенью прошлого года. Но тогда местным властям она казалась "сумасшедшей".

Однако на сегодняшний день осталось собрать необходимые средства. Под строительство 50 круглогодичных модульных домов для беженцев из Украины уже выделили 2 два земельных участка в населенных пунктах Гоньендз и Долистув.

Отмечается, что модульное жилье будет предназначено в первую очередь для тех лиц, которые сейчас проживают в местах коллективного размещения. К домам подведут необходимые коммуникации и пешеходно-велосипедные дорожки.

Фото: Коллективное размещение беженцев (notesfrompoland.com)

В готовых модульных домах временное жилье найдут около 250 человек беженцев. После войны эти конструкции перевезут в Украину.

В Монецком уезде собираются оставить всего 5 модульных домов. Их планируют использовать для нужд местных жителей, находящихся в затруднительной жизненной ситуации.

Напомним, мы писали, как украинцы теперь должны оплачивать жилье в Польше.

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Польшажилье для переселенцев