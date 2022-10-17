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Пока не будет безопасно. Страна ЕС продлила срок пребывания украинцев

Фото: Украинцы в Нидерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцам и иностранцам, постоянно проживавшим в Украине, продлили срок пребывания в Нидерландах в связи с войной. Они могут оставаться в этой стране до 4 марта 2024 года.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт Службы иммиграции и натурализации Нидерландов.

Отмечается, что такое решение связано с продлением срока действия Директивы о временной защите ЕС до 2024 года, о чем Еврокомиссия объявила 10 октября.

"Действие Директивы о временной защите (RTB) было продлено до 4 марта 2024 года. Такое решение приняла Европейская комиссия. Это означает, что украинцы, беженцы с постоянным видом на жительство или видом на убежище (беженцы) в Украине имеют право оставаться в Нидерландах на один год дольше", - говорится на сайте ведомства.

Подпадающие под действие RTB имеют право на жилье, медицинское обслуживание, образование для несовершеннолетних и возможность работать. Директива может быть продлена еще на один год.

"Временная защита истекает, когда истекает максимальный срок или станет возможным безопасное возвращение в Украину", - отмечают в службе.

Фото: Улицы Амстердама, Нидерланды (unsplash.com//liam-mcgarry)

Между тем, в Нидерландах не продлят разрешение на проживание иностранцев, находившихся в Украине с видом на временное проживание в нашей стране – например, студенты или приехавшие по работе. Они не будут подпадать под действие Директивы после 4 марта 2023 года. Но иностранцы с постоянным видом на жительство в Украине или разрешением на убежище имеют право на защиту до 2024 года.

Напомним, мы писали, что в Черногории стартует программа бесплатного расселения украинцев.

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