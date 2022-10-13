В отелях до весны. В Черногории стартует программа бесплатного расселения украинцев

В Черногории стартует государственная программа расселения украинских беженцев. Наших сограждан, ищущих убежища от войны, разместят в отелях до марта 2023 года.

Какие условия бесплатного проживания, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Посольство Украины в Черногории.

Где будут расселять украинцев: локации и инфраструктура

Министерство внутренних дел Черногории в рамках программы временной защиты для украинцев наконец-то завершило все необходимые процедуры по возможности бесплатного расселения украинцев в Черногории, говорится на странице украинского диппредставительства.

Украинцев будут селить в отели города Сутоморе и Никшич, рядом с которыми есть все необходимые социальные объекты.

"Размещение будет происходить на базе гостиницы "Sato" в городе Сутоморе, Бар (140 мест) и гостиницы "Onogost" в городе Никшич (90 мест), которые отвечают всем необходимым критериям по удобному расположению рядом школ, детских садов, больниц и других необходимых заведений", - говорится на странице посольства.

Проживание рассчитано до конца завершения программы временной защиты для украинцев в Черногории 10 марта 2023, или дольше, если ее продлит правительство Черногории.

Фото: Украинские беженцы в Черногории (gettyimages.com)

Кого поселят в отели для бесплатного проживания

Отмечается, что подавать заявления на проживание могут только самые уязвимые категории граждан Украины. То есть, те люди, которые:

не имеют денежных средств;

не владеют недвижимостью на территории Черногории,

не имеют другого движимого имущества высокой ценности (например, автомобиля стоимостью более 10 тысяч евро);

не является предпринимателем, учредителем или членом каких-либо обществ;

не имеющие официального трудоустройства, активных или пассивных доходов, которые бы трактовались как ежемесячные, периодические или постоянные выплаты (возможны исключения, исходя из состава семьи, минимальной заработной платы, других индивидуальных факторов, определяющих острую потребность в помощи).

Все желающие поселиться в отели по программе, должны обратиться в посольство в порядке онлайн-очереди для заверения заявления и собеседования. После этого им разъяснят следующие действия.

Напомним, мы писали, в какие страны украинцы продолжают выезжать во время войны.