Путешествия от 19 евро. Ryanair запускает 6 новых рейсов в интересные города Европы

Бюджетная авиакомпания Ryanair продолжает расширять свою географию полетов и весной добавит 6 маршрутов между интересными городами Европы. В Албанию можно будет полететь из пяти стран.

Куда и когда можно будет путешествовать по дешевым билетам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Ирландский лоукостер Ryanair планирует запустить 6 новых рейсов из столицы Албании Тираны в города в Англии, Франции, Италии, Австрии и Венгрии. В частности, весной можно будет полететь по следующим маршрутам:

Тирана – Вена: с 31 марта ежедневные рейсы;

Тирана – Будапешт: с 1 апреля рейсы трижды в неделю;

Тирана – Марсель: с 1 апреля дважды в неделю;

Тирана – Бари: с 31 марта ежедневные рейсы;

Тирана – Бристоль: со 2 апреля дважды в неделю;

Тирана – Бирмингем: с 31 марта рейсы трижды в неделю.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании ryanair.com.

Фото: Пейзажи в Албании ( pixabay.com )

Стоимость билетов – от 19 евро. Например, 1 апреля из Тираны в итальянский город Бари можно полететь по цене 18,99 евро и вернуться в Албанию по этой же цене через несколько дней. Билет в Вену можно приобрести за 27,99 евро на 1 апреля и вернуться в начале месяца по этой же цене.

Ранее мы писали, что европейская бюджетная авиакомпания Ryanair запустит 14 новых рейсов из 10 стран. Старт новых маршрутов запланирован весной и летом.

Также мы рассказывали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево улететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.