Плетеная крыша и деревья внутри. Как будет выглядеть крупнейший аэропорт Польши

В Польше выбрали проект будущего крупнейшего аэропорта страны. Проектировщиком основных объектов воздушных ворот станет консорциум британских фирм Foster+Partners и Buro Happold.
Уже известно, как будут выглядеть пассажирский терминал, железнодорожная станция и развязка общественного транспорта, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.
Крупнейший аэропорт Польши Centralny Port Komunikacyjny (Центральный коммуникационный порт) будет построен в 40 км от Варшавы. Проект основных сооружений обойдется правительству Польши в 150 млн евро.
Концептуальный дизайн, который будут выполнять всемирно известные архитекторы, должен быть готов к середине 2023 года. Чертежи, необходимые для строительства – в течение 2,5 лет со дня заключения контракта, который был подписан 11 ноября 2022 года.
Одним из основных предложений проекта является расширение и модульная конструкция. Это позволит построить аэропорт в рекордные сроки и ввести его в эксплуатацию к 2028 году.
Сначала пропускная способность аэропорта составит до 40 миллионов пассажиров в год. К 2060 году воздушные ворота расширят так, чтобы можно было обслуживать 65 млн человек в год.
В огромном терминале акцент будет сделан на пространстве, естественном освещении и озеленении.
Также архитекторы отмечают, что особенностью дизайна будет выраженное использование плетеной формы. Плетение будет символизировать богатое культурное наследие Польши и силу единения ее народа.
На площади будет сообщение трех видов транспорта: воздушного, железнодорожного и автомобильного.
Сразу перед входом в терминал планируется расположить транзитный железнодорожный вокзал, с которого скоростными поездами можно будет доехать до самых больших городов Польши.
Конструкторское бюро "Foster+Partners" было основано еще в 1967 году. Основатель компании Норман Роберт Фостер – лауреат Императорской и Притцкеровской премий, признанный ключевой фигурой современной архитектуры в Великобритании.
Имя этого архитектора связывают с развитием строительства в стиле "хай-тек" – большие пространства, стекло и металл, многофункциональность – и энергоэффективными технологиями.
Всемирно известные здания авторства Фостера – банк HSBC в Гонконге (1980-е), самый высокий и самый длинный вантовый мост в мире – Виадук Мийо во Франции (2004 год), штаб-квартира "Apple Park" в Калифорнии.
Норман Фостер согласился участвовать в восстановлении Харькова после войны.
Аэропортом Шопена – сейчас самый большой в стране. Он расположен на окраине Варшавы. Аэродром зажат инфраструктурой польской столицы. Он имеет две пересекающиеся полосы.
В ближайшее время аэропорт достигнет своей максимальной пропускной способности, что не позволит дальнейшее увеличение количества рейсов и пассажиропока.
В 2019 году до пандемии аэропорт Шопена в Варшаве обслужил 18,8 млн. пассажиров, что было рекордным пассажиропотоком за всю историю этих воздушных ворот.
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