Плата за выезд. В Египте вводят новые сборы и налоги для туристов

Парламент Египта одобрил закон, в котором устанавливается плата за выезд из страны, как для граждан, так и для иностранцев. Туристам придется платить 50 египетских фунтов.

Также введут налоги на товары из Duty Free, алкоголь и импортные продукты, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ngmisr.com.

Плата за выезд для египтян будет составлять 100 фунтов, тогда как для туристов – 50 фунтов (60 грн). Сбор касается отдыхающих в провинциях Луксор, Асуан, Красное море, Южный Синай, а также Марса Матрух.

Деньги, дополнительно собранные с туризма, планируют использовать на создание финансовых ресурсов для государства.

Также в Египте обложат налогами алкоголь, импортные продукты питания, товары в Duty Free, иностранные фильмы в кинотеатрах, музыкальные вечеринки в отелях и клубах.

Например, при покупке товаров в магазинах Duty Free будут дополнительно взиматься 3% (минимум 1,5 доллара). Больше литра алкоголя будут облагаться 10% налогом.

На импортные товары введут также 10% налог: лососевую рыбу, крабы, креветки, голубые сыры, фрукты, шоколад, жареные кофейные зерна, миксеры и электробритвы, фены, наушники, бытовую технику, часы, зажигалки и самокаты.

Такие нововведения означают, что для туристов как минимум подорожает еда в ресторанах и питание в отелях.

Напомним, мы рассказывали, что в Египте существенно дорожает посещение музеев и пирамид.

Также ранее сообщалось, что виза в Египет будет стоить 700 долларов.