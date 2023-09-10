После успеха немецкого билета. Франция запускает бюджетный проездной за 49 евро

Франция запустит билет на общественный транспорт за 49 евро.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Новый абонемент за 49 евро предусматривает неограниченное количество поездок по региональным службам TER и междугородними поездами. Акцию запустят на фоне успеха популярного в Германии билета на общественный транспорт за 49 евро.

Ранее на этой неделе Министр транспорта Клеман Бон обнародовал детали плана. По его словам, жители Франции, независимо от их возраста, смогут приобрести такой проездной на неограниченное количество поездок междугородными или TER по фиксированной невысокой цене.

"Идеальный вариант – иметь что-то вроде того, что есть в Германии и других европейских странах, чтобы поощрять к использованию поездов для путешествий", – отметил он.

Однако запуск проездного планируется только следующим летом.

Где будет действовать проездной за 49 евро во Франции

Поезда TER соединяют местные пункты назначения в регионах Франции и обслуживают около 1,1 миллиона пассажиров в день.

Среди популярных маршрутов TER – Бордо – Аркашон (стоит около 15 евро) и Марсель – Тулон (17 евро). Пассажиры, совершающие такие поездки регулярно, с бюджетным проездным могут сэкономить сотни евро.

Фото: Ожидается, что льготным проездным можно будет воспользоваться на разных видах транспорта (unsplash.com)

Intercity курсируют между французскими городами и обслуживают маршруты на большие расстояния, чем поезда TER. Но они более медленные, чем скоростные поезда TGV. Среди популярных маршрутов – Париж – Тулуза и Бордо – Ницца.

Если вы забронируете в день, билет на междугородний поезд между Парижем и Толузой обойдется вам в 94 евро – почти вдвое дороже ожидаемой цены за проездной в месяц.

Проездной также даст право на проезд в местных автобусах, метро и трамваях, "если это возможно", – сказал Бон. Однако полные детали еще не определили.

Проездной в Германии, с которым можно неограниченно пользоваться проездом на железнодорожном транспорте за 49 евро в месяц, власти назвали "крупнейшей реформой общественного транспорта в истории Германии".

Более трех миллионов немцев приобрели билет с момента его запуска. Но руководители транспортных компаний предупредили, что цена за проезд может возрасти: повышение цен, вероятно, произойдет в январе 2024 года.

Отметим, единственный проездной на все виды общественного транспорта в Германии за 49 евро не теряет популярности. Такой билет позволяет путешествовать в течение месяца даже в соседние страны.

Тем временем Португалия также вводит безлимитные билеты на поезда за 49 евро.

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