"Не приїжджайте". Жителі Гаваїв просять туристів залишити острови: у чому причина

Гаваї — одне з найпопулярніших місць відпочинку у світі — з багатою історією, культурою і природними пам'ятками, які варто досліджувати.

Але влітку острівний штат США зіткнувся надмірним туризмом, який став великою проблемою. Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Тільки на один острів приїжджає 300 000 людей на місяць

Торік десятки тисяч американських туристів покинули Гаваї: ще тоді на островах намагалися впоратися з безпрецедентним попитом на туризм. Правила в'їзду спростили, і на місцеві курорти відразу ринули тисячі відпочивальників. Через це вже сталися проблеми. Брак працівників сфери гостинності, перевантажені дороги та 90-хвилинний час очікування вільного столика в ресторанах — лише деякі з труднощів.

ЗМІ також поширюють відео, на яких туристи чіпають морських тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, - гавайських тюленів-ченців. Інші туристи ходять по заборонених стежках, таких як Даймонд-Хед.

Один місцевий чиновник навіть попросив авіакомпанії допомогти штату, зменшивши кількість рейсів, які туди прибувають. "Ми просимо зробити паузу", - сказав Майк Вікторіно на прес-конференції.

Фото: Мауї - другий за величиною острів архіпелагу Гаваї (wikipedia.org)

Гаваї знаходяться в безпосередній близькості до інших штатів США, і вони взяли на себе весь тягар від приїздів туристів, які активно використовують пом'якшені обмеження на поїздки.

Мер Вікторіно відповідає за другий за величиною острів штату, Мауї. Тут туристів чи не найбільше. Для відпочинку на найкрасивіших пляжах сюди приїжджає до 300 000 відвідувачів щомісяця, але поточне число відвідувачів перевищує навіть рівень до пандемії.

У перші три дні літнього сезону сюди приїжджало по 35 000 туристів щодня, і через високий попит авіакомпанії не надто прислухалися до прохання мера.

Обмеження на воду. Жителі Гаваїв критикують наплив туристів

Жителі Мауї недавно зіткнулися навіть з нестачею води. На острові ввели штраф у розмірі 500 доларів за миття машин, полив газонів і ряд інших "несуттєвих" дій, пов'язаних з використанням великої кількості води.

Люди пишуть в соцмережах, що стурбовані великою кількістю туристів.

Фото: Місцеві жителі закликають туристів не приїжджати на острови (скріншот з сайту euronews.com)

"Понад рік COVID-19 заважав усім ходити майже скрізь. І тепер Мауї - і штат Гаваї - стали точкою високого попиту, який не був задоволений. Ми хочемо їх тут бачити, але також розуміємо, що у нас не так багато пляжів", — пояснив мер.

Місцеві експерти кажуть, що "висока щільність туризму" буде перевантажувати острови.

Ситуація залишається некерованою з ряду причин, пояснює доктор Джеррі Агруса, професор управління туристичною індустрією Гавайського університету. За його словами, крім пандемії існує ряд факторів, які приносять труднощі і місцевим, і туристам.

По деяких островах найкраще переміщатися на орендованому автомобілі. Це теж викликало критику: ті, кому пощастило орендувати авто, перевантажують важливі дороги.

Ресторани переповнені, вільний столик чекають 90 хвилин

"Багато туристів просто не могли подорожувати минулого року, і незадоволений попит змусив деяких людей забути про свої манери. Також всі ресторани переповнені, тому людям доводиться чекати іноді від години до 90 хвилин, щоб отримати столик. Місцеві жителі й туристи - всі чекають своєї черги, і всім це не подобається", — говорить експерт.

Працівники готельного бізнесу по всьому штату змушені працювати удвічі більше, що призводить до "втоми та злості" працівників і невдоволення туристів.

Доктор Агруса провів опитування туристів і виявив, що вони готові допомагати вирішувати проблему. Наприклад, вони готові платити більше - на знак поваги до гавайської культури.

4 з 10 осіб заявили, що були б раді збільшити свої рахунки в ресторанах на 10%, якби це означало, що ланцюжок поставок продуктів харчування буде приносити більше користі місцевим.

Фото: Плата за відвідування бухти Ханаума вже зросла (wikimedia.org)

Гаваї залишаються недоторканим куточком природи з узбережжям приголомшливої краси. Це одне з найбільш екологічно різноманітних місць у світі. Але надмірний туризм шкодить природі. Тут розробляють способи, які допоможуть вирішити ці проблеми. Наприклад, ввести плату за вхід і збільшення цін.

Гості, які бажають зайнятися сноркелінгом в знаменитій природній затоці Ханаума в Оаху, тепер повинні будуть заплатити 20 євро замість 10. Багато місцевих рад рекламують ідею "плати за вплив відвідувачів" і на інші локації. Але ще потрібен час, щоб зрозуміти, чи вирішить щось збільшення цін.

Місцеві жителі стверджують, що найкращий спосіб розв'язати цю проблему — просто перестати їздити на Гаваї, поки ситуація не стабілізується. Однак ажіотаж після пандемії та фінансове становище островів робить це завдання важкоздійснюваним, пише видання.

Нагадаємо, після пандемії туристи стали подорожувати набагато активніше, і це перевантажує готелі та аеропорти. Також може навіть шкодити навколишньому середовищу, тому у Європі теж борються із "зайвими" туристами.