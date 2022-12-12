Пассажиры самолетов смогут звонить по телефону во время полета: детали

Пассажиры на борту самолетов в ЕС смогут звонить по мобильной связи во время полетов. Авиакомпании будут предоставлять технологии 5G на своих самолетах.

Такую новость анонсировали в Еврокомиссии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

"Небо больше не является пределом, когда речь идет о возможностях сверхбыстрой связи с высокой пропускной способностью", – заявил комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Отмечается, что крайний срок для стран ЕС, чтобы сделать полосы частот 5G доступными для самолетов, был установлен на 30 июня 2023 года. Это означает, что каждый сможет использовать свои телефоны для совершения звонков уже следующим летом.

По мнению Комиссии, решение о внедрении мобильной связи на борту закладывает основу для повсеместного развертывания услуг 5G. Там же пояснили, что услуга будет предоставляться в салоне, где используется специальное сетевое оборудование для соединения пользователей и данных между самолетом и мобильной сетью на земле.

Lonely Planet объясняет, что благодаря технологии picocell пассажиры смогут пользоваться телефоном через мобильную связь, а не через Wi-Fi.

Фото: Технологию 5G установят на бортах европейских авиакомпаний (pixabay.com)

Использование телефонов в самолете будет разрешено, поскольку частоты 5G отличаются от тех, которые нужны для полета на самолете.

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