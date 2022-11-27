Паники нет. Сколько украинцев пересекло границу из-за угрозы блекаута

Несмотря на то, что Россия продолжает ракетный террор против Украины и атакует гражданскую инфраструктуру, несмотря на продолжающиеся отключение света и слухи о длительном блекауте, украинцы не спешат выезжать из страны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на аналитические данные, полученные от компании Gremi Personal. Специалисты проанализировали данные за последние 42 дня по выездам из Украины в период с 10 октября (первый день ракетных ударов по электростанциям и другим критически важным объектам) по 21 ноября.

"Анализ обнародованных ежедневно данных пограничной службы Польши (Straż Graniczna) показывает, что паники среди украинцев нет. За указанный период из Украины в Польшу выехало 996,8 тысячи граждан Украины, в то время как вернулись из Польши в Украину 963,9 тысячи. То есть, превышение потока в сторону Польши — всего 32,9 тыс. граждан", — говорится в публикации.

На протяжении последней недели значительных миграционных потоков также не фиксируют: 172,8 тысячи украинцев пересекли украинско-польскую границу, а в обратном направлении заехало 174,2 тысячи украинцев.

Фото: Аналитики не видят массового наплыва украинцев за границу (Getty Images)

Российский диктатор хочет вызвать панику как среди украинцев, поляков, так и в Европе в целом. Но украинцы – сильная нация, никто не убегает только потому, что кто-то угрожает ему оружием, объяснила эту тенденцию Анна Джоболда, директор департамента рекрутации этой компании.

"Мы держим руку на пульсе и не исключаем, что ситуация может измениться с усилением морозов, интенсификацией обстрелов, ухудшением ситуации с поставкой воды, отопления и электроэнергии. Но уже понятно, что оставшиеся в Украине украинцы, вероятно, будут зимовать дома", – отметила она.

Аналитики компании не видят массового наплыва украинцев за границу. Однако утверждают, что среди украинцев растет спрос на работу за рубежом. Наши соотечественники устраивают в Польше на работу и начинают оплачивать жилье самостоятельно.

Между тем в Госпогранслужбе рассказали РБК-Украина, можно ли до сих пор выехать из Украины по внутреннему паспорту.