Окружают и атакуют. Туристов в Карпатах предупреждают о нападениях пастушьих собак

Стая пастушьих собак бросается на туристов, которые идут по туристическому маршруту на Свидовце в Раховском районе Закарпатья. Об этом туристы предупреждают в соцсетях.

Инциденты случаются на полонине Рипта, где пасут стада, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook основателя проекта Captain Dzembronia Александра Бондаренко.

Путешественник рассказал, как его чуть не загрызли собаки на полонине Рипта. Он накануне шел маркированным туристическим маршрутом в Раховском районе на Закарпатье. Когда возвращался, на него напала стая пастушьих собак.

"На часах было семь вечера. Позади 28 километров, я уставший спускался со Свидовца к перевалу Околе. Всегда пытаюсь обходить стада овец в гхолмах, потому что могут быть неприятности с собаками. Перед полониной встретил молодого пастуха. Он сказал, что на плену один пес и он привязан", – рассказал Александр Бондаренко.

Когда путешественник миновал полонину, на него выбежали шесть больших пастушьих собак, окружили и набросились со всех сторон. Он пытался отбиваться трекинговыми палками.

"Дальше помню мало: гигантские зубы, я верчусь, голова кружится и страшный лай. Сколько прошло времени – не знаю. Прибежал пастух и начал их отгонять. К счастью, ему это удалось сделать", – вспоминает путешественник.

Когда он осмотрел себя, оказалось, что укусов на теле нет, но кроссовки покусаны.

"На перевале Околе меня встретил дежурный. Я ему рассказал об инциденте, а он говорит, что это уже не первый раз: две недели назад эти собаки покусали до крови туриста. Мужчина пообещал поговорить с пастухами, и сказал, что и сам боится этих собак и пытается их обходить", – добавляет он.

Когда Александр Бондаренко двинулся к полонине Тиса, на стоянке встретил другого туриста, на которого за два часа до этого набросились 5 собак. Турист забежал в беседку и оттуда отбивался палками и камнями.

"В этой истории есть несколько случайностей, которые определили судьбу ситуации. Что было бы, если бы пастух не появился на полонине? Я бы отбивался, но сколько? Минут 20-30. А потом? А если бы собаки меня повалили на землю? Что было бы, если бы это была девушка, которая шла соло? А если мама с ребенком? На карте отмечен туристический маршрут, значит можно идти", – отмечает путешественник.

Фото: Похожие собаки нападают на туристов в Карпатах (илюстративное medium.com/@langoliersss)

Он предостерегает быть внимательными, проходя полонину Рипта. По этому маршруту лучше идти группой и брать с собой средства защиты от собак.

"15 лет хожу в горы, но в такой ситуации оказался впервые. Страх прохождения полонин летом теперь гарантирован на всю жизнь", – подытожил путешественник.

Похожие сообщения о нападениях собак на полонине Рипта публикуют в соцсетях и другие туристы. В комментариях путешественники делятся, что собаки на них нападали в окрестностях Яремче или Микуличина, на горной долине Ворожеска.

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