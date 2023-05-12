В окружении леса и воды. Уютные загородные комплексы возле Киева для отдыха на уикенд

Отдых за городом в окружении природы является едва ли не лучшим способом психологически перезагрузиться. Тишина и свежий воздух особенно нужны жителям города после сложной зимы.

Где можно полноценно отдохнуть в загородных комплексах с бассейнами и спа в Киеве – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Отель на море – со спа и бассейном

Отель Morewell расположен на побережье Киевского водохранилища в 40 км от Киева в селе Толокунь. Заведение имеет 25-метровый летний бассейн с температурой воды 30 градусов, который на днях заработал. К услугам гостей есть крытый бассейн и карпатские чаны с видом на море. В комплексе есть спа-центр с сауной.

Кроме ресторана и бара, на территории оборудован мангал-парк. Для детей обустроена игровая площадка, работает команда аниматоров.

Фото: Отель на берегу Киевского моря (morewell.com.ua)

В окрестностях можно заняться пешим туризмом и велоспортом. поиграть в настольный теннис и дартс.

Стоимость проживания: 27-28 мая – от 1890 грн/сутки в номере на двоих с двуспальной кроватью, завтрак включен. 3-4 июня – от 3700 грн/сутки.

Атмосферный отдых в 10 минутах от Киева

Загородный клуб "Трипольское Солнце" с двумя ресторанами и гостиницей расположен в селе Подгорцы Обуховского района (27 км от Киева). На сайте комплекса отмечают, что там всегда есть свет, вода и интернет.

Клуб предлагает как отдельные номера, так и коттеджи. Оздоровиться можно в одной из бань комплекса.

Фото: Загородный комплекс в Обуховском районе (booking.com)

На территории обустроена детская площадка, можно поиграть в настольный теннис.

Стоимость проживания: 27-28 мая – от 2100 грн/сутки за двоих, завтрак включен.

Коттеджи среди леса и частный пляж

Рядом с дамбой Киевского водохранилища можно провести выходные в прибрежной гостинице Goodlife Park в поселке Тарасовичи (Вышгородский район) в 43 км от Киева. Коттеджи расположены в окружении соснового леса. Для гостей есть частный пляж. Для активного отдыха – сауна, спа-центр, фитнес-центр.

В каждом номере есть внутренний дворик с видом на сад. Номера оборудованы кондиционером и ванной комнатой.

Фото: Коттеджи в окружении леса (booking.com)

Также можно отдохнуть в банном комплексе и арендовать мангал. Питаться в отеле можно по меню, работает доставка еды в номер.

Стоимость: 27-28 мая – от 3500 грн/сутки за двоих, 3-4 июня – от 2500 грн/сутки за двоих за номер с двуспальной кроватью.

Спа-комплекс на берегу озера

В 9 километрах от Киева в селе Вишенки Бориспольского района на территории закрытого коттеджного городка находится отель WISH Aqua&SPA Resort со спа-центром. Это закрытый клуб с отелем, двумя ресторанами, спа-центром, тренажерным залом, 5 бассейнами.

Гости могут отдохнуть в беседках и на открытой террасе с видом на озеро.

Фото: Загородный комплекс со спа-центром (booking.com)

Есть детская площадка и детский клуб. Также гости могут воспользоваться услугами няни.

Стоимость: 27-28 мая – от 6000 грн/сутки за двоих в бюджетном номере с правом посещать спа-центр и завтраком, 3-4 июня – от 6500 грн/сутки.

Отель со спорткомплексом на окраине Киева

Спа-отель Terra Nova расположен в селе Гатном недалеко от метро "Теремки" возле черты города, в 7 км от ВДНХ.

Гости могут посетить спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами, аквабаром, спа-центром и массажным кабинетом, а также тренажерный зал. Спорткомплекс находится в том же доме, что и отель. В нем – спортивный бассейн на четыре дорожки и отдельный бассейн для детей.

Фото: Отель с бассейном на окраине Киева (booking.com)

В отеле работает большой ресторан с летней террасой и лаунджем. В 200 м находится лес, где можно прогуляться и подышать свежим воздухом.

Стоимость: 27-28 мая – от 1120 грн/сутки за двоих в стандартном двухместном номере с одной кроватью, 3-4 июня – от 2100 грн/сутки за двоих в номере "полулюкс".

Комплекс отдыха с коттеджами на воде

В 55 км от Киева в селе Кийлов Бориспольского района расположен рекреационный комплекс Selfish Club с клубными озерами и каналами.

На странице заведения гостям обещают тишину и комфорт. Гостям предлагают как номера в домах на воде, так и частные резиденции со спа-зонами.

Фото: Загородный комплекс по шале на воде (booking.com)

На территории работает ресторан, можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. Обустроены спортивные площадки, можно заняться разными видами активного отдыха, включая рыбалку и пешие походы.

Стоимость: 27-28 мая – от 13768 грн/сутки за шале на 4 человека, 3-4 июня – цены такие же.

Напомним, мы писали, куда и как путешествуют украинцы в 2023 году.