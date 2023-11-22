Особенные огни. В Праге можно будет увидеть уникальную рождественскую традицию

Жители и гости Праги в скором времени могут увидеть древнюю традицию ручного зажигания фонарей на Карловом мосту и Крыжовницкой площади в канун Рождества.

Фонарщики будут выполнять свою уникальную работу в аутентичной форме, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В Праге скоро можно будет стать свидетелями зажигания газовых фонарей во время Адвента. Фонарщики будут делать это вручную с помощью длинного бамбукового шеста, как и два столетия назад. В общей сложности на Карловом мосту и Крыжовницкой площади будут зажигать 46 газовых светильников одновременно с включением электрического освещения на улицах города.

Карловый мост в чешской столице является единственным мостом в мире, на котором есть газовые фонари. Во время экскурсий расскажут об истории такого освещения. Увидеть воплощение традиции можно будет с 3 по 23 декабря, примерно в 16.05 - 16.15. Вход свободный.

Фонарщик будет начинать работу на Крыжовницкой площади рядом с костелом святого Франциска Ассизского, а затем переходить к Карлову мосту. Сначала мастер будет зажигать фонари с правой стороны моста, в конце развернется и продолжит работу в сторону Старого города. Завершится маршрут зажиганием остальных фонарей на площади.

Фото: Ручное зажигание газовых фонарей (gettyimages.com)

Человек, выполняющий традиционное зажжение огней, будет одет в мундир фонарщика Пражского муниципального газового завода конца 19 века. Это черный шерстяной пиджак с латунными пуговицами и значком-фонариком "Прага", красная накидка. Жердь фонарщика длиной 2,3 м, со стальным крючком на конце.

В Праге газовое освещение начали использовать для освещения общественных мест с 1847 года. Тогда такие фонари светили в парках, садах, набережных и на островах. Еще в 1940 году пражские улицы и площади освещали более 9000 газовых фонарей. В 1985 году на Градчанской площади и Лоретанской улице последние столбы перевели на электричество.

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