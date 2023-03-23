Оплачивает государство. Как беженцам в Германии найти социальное жилье

Германия приняла более 1 млн украинских беженцев и продолжает предоставлять временное убежище. Одно из преимуществ страны – социальное жилье.

Каждый малообеспеченный житель Германии может рассчитывать на поддержку государства и содействие в решении жилищного вопроса, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Социальное жилье в Германии: кто оплачивает украинцам

После получения разрешения на пребывание в Германии, беженцы могут начать поиск квартиры, чтобы не задерживаться надолго в первичных центрах приема. Затем можно рассчитывать на возможность получить социальное жилье, то есть право Wohnberechtigungsschein (WBS).

Данные о жилом фонде размещены в ведомстве (Wohnungsamt). Чтобы найти нужное ведомство, в поиске слово следует ввести "Wohnungsamt" и название населенного пункта. Люди без дохода или материальной возможности арендовать жилье могут получить поддержку через центр занятости (Jobcenter). Там возмещают расходы на аренду и отопление до определенной суммы.

Многие центры занятости рассчитывают на одного человека квартиру площадью до 50 кв. м., на четырех человек – до 85 кв. м.

Перед подписанием договора аренды необходимо заявление о согласии центра занятости. В некоторых случаях Jobcenter может перечислять денежные средства за аренду непосредственно арендодателю. Центр занятости также может оплатить залог (Kaution), но посчитает его как беспроцентный заем, который нужно будет вернуть позже из социальных выплат.

Фото: Украинцам в Германии оплачивают жилье (gettyimages.com)

Где искать жилье в Германии: ресурсы

Федеральное управление по миграции и беженцев занимается распределением украинцев в федеральные земли. Переезд разрешен только при трудоустройстве или получении образования. На сайте "Жилищное хозяйство Германии" можно найти информацию о предложениях жилья в регионах всей страны.

Для поиска социального жилья украинцы могут воспользоваться следующими ресурсами:

Временное жилье для украинцев в Германии – есть предложения как бесплатного, так и платного проживания;

Unterkunft-ukraine – сайт для поиска безвозмездной временной квартиры;

immobilienscout24 – сайт для поиска жилья, где есть как бесплатные варианты, так и по низким ценам;

warmes-bett – поиск убежища в Германии с разными программами и государственной поддержкой;

icanhelp.host – ресурс для тех, кто хочет помочь и для нуждающихся в помощи, через геолокацию можно найти нужное предложение;

Immonet – в онлайн базе есть множество предложений аренды жилья, в том числе программа помощи для украинских беженцев;

TASSO.Help – ресурс, предлагающий помощь, и на котором публикуют предложения жилья с домашними животными.

jugendherberge – предложения дешевого жилья в молодежных хостелах.

На сегодняшний день многие немецкие города также организуют частное жилье для беженцев. Есть онлайн-платформы, объединяющие предложения граждан, которые могут на время приютить беженцев, и запросы от людей, ищущих жилье, например – Host4Ukraine.

Также немало предложений для украинцев публикуются через тематические Facebook-сообщества:

Фото: Украинцы в Берлинском аэропорту Тегель (gettyimages.com)

Какие документы необходимы для получения социального жилья в Германии?

Для получения WBS необходимо подать заявление в письменной форме в жилищное ведомство (Wohnungsamt). В городке или селе это может быть ведомство, в котором беженец зарегистрировался по месту жительства. Заявление можно найти как в ведомстве, так и на официальном сайте. Его можно отправить вместе с необходимыми документами по почте, электронной почте или принести в жилищное ведомство.

Обычно необходимо предоставить копии следующих документов:

Паспорт (или удостоверение личности) и разрешение на пребывание (Aufenthaltserlaubnis);

Свидетельство о браке;

Свидетельства о рождении детей;

Справка о размере заработной платы или справка от Jobcenter или ведомства социального обеспечения Sozialamt;

Справка о регистрации по месту жительства;

Банковские выписки.

Во многих федеральных землях можно подать заявление на получение WBS бесплатно. В некоторых федеральных землях сбор за обработку заявления составляет от 5 до 40 евро. На получение WBS обычно уходит 2-6 недель. Документ будет действителен год, потом его можно продлить в той же земле.

Имея Wohnberechtigungsschein, можно снять квартиру, субсидируемую государством. Такое жилье могут снимать только владельцы WBS. В объявлениях о сдаче таких квартир обычно указывается "только с WBS" или "только для лиц с WBS".

Напомним, мы писали,где украинцам в Германии можно оформить загранпаспорт.

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