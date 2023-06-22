В одной из стран ЕС собираются полностью запретить внутренние авиарейсы: детали

В Бельгии могут ввести полный запрет на внутренние авиаперелеты в стране. Такое предложение выдвинул федеральный министр транспорта Жорж Гилкине.

Соответствующий проект указа передадут регионам, в которых находятся аэропорты, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на traveltomorrow.com.

Отмечается, что в небольшой Бельгии каждый день выполняется 5 внутренних рейсов, при этом расстояния, которые преодолевают самолеты, – часто меньше 100 км.

"Полеты, которые пропорционально потребляют больше всего энергии. Экологический абсурд, но также и экономический абсурд", – заявил министр.

Идея полного запрета на внутренние перелеты связана с намерением сократить выбросы углерода, которые влияют на глобальные изменения климата.

"Запрет этих коротких рейсов актуален, поскольку они в основном выполняются частными самолетами, доля которых увеличивается", – добавил чиновник.

Отмечается, что на частные самолеты в 2022 году в Бельгии приходилось 71% внутренних рейсов.

При этом в 2022 году было зарегистрировано 1822 коротких перелетов в стране: 402 рейса между аэропортами Брюсселя и Льежа (85 км), 273 – между Брюсселем и Шарлеруа (55 км) и 242 – между Брюсселем и Антверпеном (40 км).

Исключение для авиаперелетов внутри страны сделают для экстренных и поисковых миссий или в случае исключительных погодных условий.

Ранее подобную практику ввели во Франции – с 23 мая там вступил запрет на ближнемагистральные рейсы, если есть альтернатива путешествовать по железной дороге.

Напомним, мы писали, что финская авиакомпания пересадит своих пассажиров в автобусы.

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