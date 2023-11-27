Одна из земель Германии больше не принимает украинцев: какие исключения

Земель Германии, куда украинские беженцы могут отправиться, чтобы попросить убежище, становится меньше. В Саксонии заявили о превышении квоты по приему украинцев.

Исключения сделают только для тех, у кого будет работа или жилье, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MDR.

Новоприбывшие беженцы автоматически попадают в федеральные земли, принявшие меньше среднего числа людей. В Саксонии заявили, что по состоянию на 24 ноября превысили свою квоту на 289 человек . Всего в штате находятся почти 60 тысяч беженцев из Украины.

Распределение между землями призвано предотвратить перегрузку школ, детсадов, медицинских учреждений и жилья. По данным чиновников, Саксония неоднократно принимала больше украинцев, чем это было предусмотрено квотой.

Согласно данным платформы uahelp.wiki, ни один из трех лагерей первоначального приема украинцев в Саксонии (Меране, Дрезден, Лейпциг) сейчас не принимает новых людей.

В округе Баутцен объявили, что иммиграционная служба будет регистрировать только тех украинцев, чья семья первой степени (отец, мать, дети) уже принята или зарегистрирована в регионе.

Примут также украинцев, у которых есть и трудовой договор, и жилье, которое они найдут сами.

"Квартира должна быть подтверждена договором аренды или актом арендодателя. Во всех других случаях мы рекомендуем не обращаться в иммиграционную службу", – говорится в сообщении.

Напомним, мы писали, какие земли Германии принимали украинцев на середину ноября. Во многих лагерях первичного приема действуют ограничения и специальные правила.

Также сообщалось, что Германия продлила временную защиту для украинцев. Разрешения на жительство автоматически действительны до 4 марта 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.