Какие земли Германии принимают украинцев в ноябре: адреса открытых лагерей

В Германию ежемесячно прибывают тысячи украинских беженцев. Из-за нехватки мест большинство федеральных земель не принимают новых людей, поэтому ситуацию следует изучить заранее.

В какие лагеря в Германии можно отправляться в ноябре бегущим от войны и какие условия там действуют, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на проект uahelp.wiki.

Если у беженцев нет в Германии родственников или знакомых, которые могут прописать в своем жилье, остается только один путь – через пункты первичного приема. Там человека зарегистрируют как новоприбывшего, дадут временную крышу и дальше распределят на поселение в Германии. Права выбирать место, куда отправят, сейчас нет.

Следует отметить, что несколько лагерей первичного приема уже переполнены и больше не принимают новых беженцев. По последним данным волонтеров UAhelp, украинских беженцев принимают в следующих землях:

Берлин:

Tegel (бывший аэропорт) – самый большой пункт первичного приема. Оттуда направляют на расселение по всей Германии. Территория центра закрыта. Внутрь можно попасть на специальном автобусе. Если ехать на машине, нужно будет оставить ее на парковке снаружи и заехать внутрь на автобусе. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Баден-Вюртемберг:

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле (нет парковки). Не принимают домашних животных, больших, чем кошка.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – сложно добраться общественным транспортом, на машине можно. Не принимают с большими собаками (более 35 кг) и собаками бойцовских пород.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе; принимают с небольшими животными, которые должны все время находиться с хозяевами, собак нужно будет держать постоянно на поводке.

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – временно не принимает беженцев из Украины.

беженцев из Украины. Зиндельфинген Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen) – лагерь больше не принимает беженцев из Украины;

Элльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) – лагерь переполнен, больше не принимает .

. Зигмаринген Sigmaringen (Binger Straße 28, 72488 Sigmaringen) – лагерь больше не принимает беженцев.

Бавария:

Бамберг Bamberg Ankerzentrum в Верхней Франконии (Erlenweg 4, 96050 Bamberg) – беженцев принимает только этот лагерь.

Цирндорф Ankerzentrum Zirndorf (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf) – не принимает беженцев ;

; Эргольдинг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding) – лагерь не принимает беженцев из Украины.

Фото: Временный лагерь в Германии (gettyimages.com)

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. В остальное время тоже принимают, но придется подождать. Если приезжаете поздно и без автомобиля, обратитесь к Bahnhofsmission во Франкфурте, там могут разместить на одну ночь.

Нижняя Саксония:

Брамше (Im Rehhagen 8 49 565 Bramsche). В переходный период у сотрудников лагеря Messe Hannover можно получить билет в лагерь в Bramsche бесплатно.

Ганновер Messehalle (Halle 25, Messegelände, 30521 Hannover) – лагерь закрылся 14 сентября 2023 года. Новых беженцев перенаправляют в Брамше.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саксония:

Меране (Seiferitzer Schulweg 10, 08393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung);

Лейпциг Leipzig-Mockau 1 (Am Alten Flughafen 8, 04356 Leipzig) – лагерь не принимает украинских беженцев;

украинских беженцев; Дрезден Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden) – город не принимает и перенаправляет в лагерь Меране.

Тюрингия:

Хермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Лагерь в Зуль больше не принимает беженцев.

Беженцев предупреждают, что не стоит искать, в каком лагере лучше условия – они существенно не отличаются. Лучше ехать в локацию, куда удобнее добраться.

Напомним, мы писали, в каких странах становится меньше украинских беженцев. Германия входит в список стран, куда приезжает больше всего украинцев.

Также сообщалось, как изменятся выплаты украинским беженцам в Германии в следующем году. Размер пособия увеличится на 12%.

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