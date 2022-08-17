Черга на евакуацію - 10 днів. Як живе курортна Кирилівка в окупації (фото)

Бойові дії поступово наближаються до курортів Азовського моря. Так, в Кирилівку окупанти нещодавно стягнули безліч одиниць ППО і засобів радіоелектронної боротьби, розмістивши їх у приватних дворах.

Генічеськ здригався від вибухів у Джанкої, в результаті чого і без того малолюдні пляжі Кирилівки і Арабатської Стрілки остаточно спорожніли.

Про ситуацію на найпопулярніших курортах Азовського моря TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на видання "Дніпро Регіон".

Цього року на морі немає ні туристів, ні медуз

Медуз, появу яких зазвичай критикували туристи на Азовському морі в минулі роки, на узбережжі стало значно менше. У червні 2022 року на березі їх було видно буквально одиниці. У липні був умовний пік, але навіть у цей період біля узбережжя їх було набагато менше, ніж у 2021-му. А в серпні медузи в акваторії Кирилівки та Арабатської Стрілки практично зникли, розповіли журналістам у редакції Azov.UA.

Фото: Медуз цього року мало (надано РБК-Україна)

Хоча медуз в Азовському морі менше, відпочивальників у Кирилівці і на Арабатській Стрілці практично немає. І навіть в районі центрального пляжу Щасливцеве навпроти знаменитої "стометрівки", який в минулі роки був буквально забитий, відпочивають лише одиниці людей.

Розважальні заклади, кафе і навіть пляжні атракціони - всі закриті, тому що немає відпочивальників.

У Кирилівці ситуація схожа - в середині тижня можна знайти лише поодиноких загоряльників на пляжі. І значна частина з них - власники баз і приватних будинків на узбережжі та місцеві жителі, які досі не евакуювалися.

Фото: Заклади і кафе в Кирилівці не працюють (надано РБК-Україна)

"Зі слів власників туристичного житла, що залишилися в окупації, кількість відпочивальників у Кирилівці і на Арабатській Стрілці можна оцінити на рівні 1-2% від завантаження минулих років. При цьому, стосовно курортів Генічеського району - це здебільшого жителі Херсона і Нової Каховки, а в разі Кирилівки, Приморська і Приморського Посада — жителі Мелітополя та Енергодара", - прокоментував динаміку попиту на відпочинок в окупації представник служби бронювання Олександр Мостовий.

Фото: Цього року на морі ні відпочивальників, ні медуз (надано РБК-Україна)

Він зазначив, що служба не приймає заявки на бронювання житла в окупації, але до них періодично надходять запити в Viber та інші месенджери.

"Тому хоча б у загальних рисах ми можемо оцінити реалії попиту і обстановки на окупованих курортах", - прокоментував ситуацію з житлом в окупації Мостовий.

Окупанти завезли військову техніку прямо в центр курорту

Через погіршення обстановки в Новій Каховці та Енергодарі різко збільшився потік вимушених переселенців на курорти Азовського моря. Багато хто хоче перечекати період активних військових дій осторонь від потенційних артилерійських обстрілів. В результаті до 75% всіх "відпочивальників" на Азовському морі відносяться до цієї категорії.

Фото: Відпочивальники селяться в далеких базах надовго (надано РБК-Україна)

Багато жителів із зони окупації воліють їхати в Кирилівку і на Арабатську Стрілку, щоб бути подалі від потенційних активних бойових дій. Особливо це стосується Енергодара та Нової Каховки.

Але ні про яку безпеку на захоплених окупантами курортах і мови не йде. За словами місцевих жителів Кирилівки, окупанти завезли прямо в центр на Приморський бульвар безліч одиниць ППО і засобів радіоелектронної боротьби.

"В цілому, починаючи з березня місяця Арабатська Стрілка, Генічеськ і Кирилівка розцінювалися багатьма біженцями як "тихі гавані". Ці курорти знаходяться осторонь від великих інфраструктурних об'єктів та інших зон підвищеної уваги з боку загарбників", - пояснив у коментарі РБК-Україна головний редактор медіапроекту Кирилівка.Укр Євген Смельчаков.

Відео: Набережна в Щасливцевому (youtube.com/Кирилловка.Укр)

З іншого боку - в межах зони окупації росіяни поки що не роблять настільки глибоких оглядів, як при виїзді на підконтрольні Україні території.

"У підсумку, в момент будь-яких загострень у великих сусідніх населених пунктах в Кирилівці і на Арабатці з'являвся потік клієнтів на тривале проживання. Точно так само ці курорти виявилися притулком для жителів Маріуполя, які втратили свої будинки. Цінник на житло, віддалене від моря на 1-2 км, зазвичай знаходиться в межах 5000-8000 гривень на місяць, що можна порівняти з вартістю оренди квартири в місті. Саме такі клієнти складають кістяк постояльців окупованих курортів", - розповів він.

Черга на евакуацію в Україну – 10 днів

Експерт допускає, що під час контрнаступу ЗСУ навіть у цих умовно тихих куточках біля моря може стати "спекотно" – росіяни почнуть посилювати фільтраційні заходи, а виїзд у бік України може бути ускладнений ще більше.

"Ще одним "натяком" на наближення української армії може стати масовий виїзд місцевих жителів в Україну і Європу - в основному через Крим з метою уникнення глибокої фільтрації і тижневих черг на блокпостах", - зазначає Євген Смельчаков.

Фото: Курорти використовують як шлях евакуації через Крим (надано РБК-Україна)

Зараз жителів окупованих районів випускають в Україну через Василівку. При цьому потрібно вистояти чергу.

"Це часто близько 10 днів. Багато таксистів займають чергу заздалегідь - місце можна перекупити за гроші. "Шмонають" знатно, але зараз без екстремізму. І проблема в дорозі - її розмиває, тому з виїздом є складнощі, але він реальний. Також - прямий виїзд до нас йде через зону бойових зіткнень. Тобто, комусь не пощастить. Хоча останнім часом про такі випадки не чув", - пояснює експерт.

Відео: Коса Пересип в Кирилівці 16 серпня (youtube.com/Кирилловка.Укр)

Тому місцеві жителі вибирають альтернативний варіант - через Крим до Європи. А з Європи багато хто їде назад в Україну. На в'їзді до Криму – фільтрація, але не настільки жорстока, як в'їзді на окуповані території.

Нагадаємо, ми публікували нові фото окупованої Арабатської стрілки в розпал сезону.