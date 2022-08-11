В обхід санкцій. Wizz Air запускає рейси до Росії: що це означає

Через вторгнення РФ в Україну безліч міжнародних брендів бойкотують країну-агресора, а авіакомпанії вводять заборони на польоти в цю країну. Але угорський лоукостер Wizz Air вирішив відкрити рейси до Росії. Це пояснили тим, що нібито є великий попит з боку пасажирів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN TRAVEL.

Компанія Wizz Air Abu Dhabi оголосила про відновлення польотів з Абу-Дабі до Москви. Квитки надійшли в продаж, а рейси у польотній програмі поставлені з 3 жовтня. Польоти до РФ запустила еміратська дочірня компанія Wizz Air.

"Відновлюємо польоти, щоб задовольнити попит пасажирів"

Wizz Air володіє 49% акцій компанії в Еміратах. Контрольний пакет акцій у розмірі 51% належить державній компанії ADQ. У Wizz є ще одна дочірня компанія, Wizz Air UK, яка спочатку була створена для пом'якшення наслідків Brexit, пише СNN.

"Wizz Air Abu Dhabi — національний перевізник ОАЕ, що працює відповідно до національних правил і політики ОАЕ. Авіакомпанія відновлює польоти в Москву, щоб задовольнити попит пасажирів, охочих вилетіти в Росію і зі столиці ОАЕ. Всі національні авіалінії ОАЕ зараз виконують прямі рейси в Росію", — йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Там додали, що Wizz Air Hungary і Wizz Air UK нині рейси в Росію не виконують, а рейси до РФ з Великої Британії та ЄС заборонені.

Фото: Рейси з Абу-Дабі в Москву вже з'явилися в польотній програмі компанії (скріншот РБК-Україна/wizzair.com)

Компанія запустила маршрут з Абу-Дабі до Москви в грудні 2021 року. Потім його призупинили, коли Росія вторглася в Україну. На прикладі Wizz Air видно, що комерційні інтереси в багатьох випадках починають переважати, сказав CNN кризовий PR-консультант Марк Борковскі.

"Я очікую, що це рішення буде сприйняте з великим інтересом. Це може стати катастрофою, однак більш серйозною проблемою є втома. Певні комерційні інтереси візьмуть гору. Проте це ризикований крок, який може перетворитися на серйозну піар-мету", — зазначив він.

"Запуск рейсів до РФ є політичним рішенням" — експерт

Відновлення продажів на рейси Wizz Air Abu Dhabi з Абу-Дабі до Москви не означає, що ці рейси полетять, говорить РБК-Україна Олександр Мироненко, редактор профільного видання Avianews.

"Було вже неодноразово, коли авіакомпанія продавала квитки з тієї ж Росії та навіть анонсувала відкриття бази в Санкт-Петербурзі, але ці плани не виконувалися. Також санкції Євросоюзу не забороняють літати в Росію саме Wizz Air Abu Dhabi. Це окрема авіакомпанія в ОАЕ. Її Wizz Air створила разом з підприємством в ОАЕ. Інші авіакомпанії ОАЕ, наприклад, Emitares, літають до Росії", — вважає він.

Фото: Головний офіс Wizz Air у Будапешті (uk.wikipedia.org)

Втім, додає Мироненко, у Wizz Air через запуск рейсів до Росії все ж можуть бути проблеми:

"По-перше, можуть з'явитися репутаційні проблеми, оскільки Wizz Air Abu Dhabi використовує бренд Wizz Air, що працює в основному в Євросоюзі. Розмови про те, що це окремі авіакомпанії, ніяк не означають нічого, оскільки Wizz Air все одно контролює політику дочірнього підприємства. Ця "дочка" повторює всі процеси материнської компанії. Арабські власники не можуть перетворити Wizz Air Abu Dhabi на компанію тільки з першим класом обслуговування, закупити літаки Boeing замість Airbus тощо. Якщо буде якась самодіяльність, вона завершиться відкликанням бренду Wizz Air", — пояснює експерт.

Він вважає, що таке показове відновлення продажів на рейси до Москви – більше політичне рішення, ніж економічне. Компанія таким чином хоче показати, що може туди літати.

"Якщо проаналізувати загальну маршрутну мережу Wizz Air, то рейси до Москви становлять в ній навіть не 1%, а набагато менше. Тому мені незрозуміло таке бажання літати в Москву, якщо репутаційні втрати значно перевищать можливу вигоду з продажу квитків", — додає Олександр Мироненко.

Також у літаках Airbus, на яких літає Wizz Air Abu Dhabi, є американські та європейські деталі. США і Євросоюз наклали санкції на поставку запчастин до Росії.

"Через це в Росії вже зайнялися авіаційним канібалізмом. Авіакомпанія розбирають одні літаки на запчастини, щоб інші літаки могли продовжувати літати. Отже, якщо літак Wizz Air Abu Dhabi зламається в Москві, можуть виникнути труднощі з тим, щоб його полагодити та повернути назад в ОАЕ", — підбиває підсумок співрозмовник.

Зазначимо, влітку в компанії Wizz Air стався ще один скандал — гендиректор Wizz Air наказав персоналу працювати, попри фізичну втому. А раніше співробітники лоукостера заявляли, що їм доводиться виходити на зміну, навіть коли вони погано почуваються.

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