Новый законопроект. Когда подростки до 18 лет смогут ехать за границу без сопровождения

Украинские законодатели предлагают запретить самостоятельный выезд за границу подростков до 18 лет. В настоящее время граждане Украины имеют право выезжать без сопровождения с 16 лет.

В каких случаях подросткам 16-18 лет можно будет ездить за границу без сопровождения в случае принятия закона, в комментарии TRAVEL РБК-Украина пояснил управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков.

Если в Верховной Раде будет принят законопроект №9480, дети до 18 лет смогут пересекать границу только по нотариальному согласию родителей (или опекунов) и в сопровождении одного из них. Объясняется, что в большинстве стран Европы передвижение детей без сопровождения родителей или законных представителей до достижения 18 лет запрещено.

В то же время, в проекте закона предусмотрены случаи, когда лица до 18 лет будут иметь право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины.

"Подростки 16-18 лет смогут пересекать границу без сопровождения родителей в случае приобретения ими полной гражданской дееспособности в связи с регистрацией брака или же в случае предоставления им полной гражданской дееспособности в связи с тем, что такие лица записаны матерью или отцом ребенка", – объясняет юрист.

Если в связи с регистрацией брака лицо приобретает полную гражданскую дееспособность автоматически с момента регистрации брака, то предоставление им полной гражданской дееспособности в связи с тем, что такие лица записаны матерью или отцом ребенка, требует соответствующего решения, добавляет специалист.

"Приобретение полной гражданской дееспособности по законодательству Украины возможно по решению органа опеки и попечительства по заявлению заинтересованного лица и по письменному согласию родителей (усыновителей) или попечителя. А в случае отсутствия такого согласия полная гражданская дееспособность может быть предоставлена по решению суда", – обращает внимание Максим Боярчук.

Предоставление полной гражданской дееспособности возможно также и в других случаях, например, если человек работает по трудовому договору или если он желает заниматься предпринимательской деятельностью.

"Однако, согласно Законопроекту № 9480, в таких случаях это не предоставит возможности подросткам самостоятельного выезжать за границу", – уточняет юрист.

Ранее сообщалось, какие документы нужны для выезда детей за границу без родителей.

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