Новое убежище. Какие страны Европы предоставляют временную защиту повторно

Миллионы украинцев выехали в Европу в поисках безопасности. Многим людям не подошли условия в стране убежища и для них актуально переехать в другое государство.

Какие страны Европы предоставляют временную защиту повторно, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.

Где можно получить временную защиту после убежища в другой стране

Украинцы не ограничены в выборе страны, где можно попросить временную защиту впервые. Впрочем, многим людям не подходят условия поддержки, климат или местная культура и они решают переехать в другую страну. Рассказываем, где готовы принимать украинцев независимо от того, получали ли они статус временной защиты в другой стране.

Германия не ограничила прием украинских беженцев после другой страны. Но этот вопрос решается на уровне местных чиновников. Перед переездом рекомендуется связаться с миграционной службой в конкретном городе Германии и уточнять условия приема. Информация доступна на портале для беженцев из Украины.

не ограничила прием украинских беженцев после другой страны. Но этот вопрос решается на уровне местных чиновников. Перед переездом рекомендуется связаться с миграционной службой в конкретном городе Германии и уточнять условия приема. Информация доступна на портале для беженцев из Украины. Нидерланды. Эта страна принимает украинских беженцев после временной защиты в другой стране. Для этого следует отказаться от статуса в первой стране, потому что правила запрещают пользоваться им в двух странах одновременно. Подробную информацию можно найти на сайте для украинских беженцев. В последнее время поток украинцев в Нидерланды увеличился. Многие из этих беженцев уже пользовались защитой в другой стране.

Эта страна принимает украинских беженцев после временной защиты в другой стране. Для этого следует отказаться от статуса в первой стране, потому что правила запрещают пользоваться им в двух странах одновременно. Подробную информацию можно найти на сайте для украинских беженцев. В последнее время поток украинцев в Нидерланды увеличился. Многие из этих беженцев уже пользовались защитой в другой стране. Румыния не отказывает во временной защите, если человек уже пользовался убежищем в другой стране ЕС. О прибытии, регистрации и программе помощи украинцам можно узнать на портале dopomoha.ro.

Фото: Украинские беженцы в Румынии (gettyimages.com)

Испания принимает украинцев после временной защиты других стран. В этой стране нельзя выбрать город для проживания – он может быть назначен в любом регионе. Для получения временной защиты следует подать заявление в Центрах CREADE. Они работают в Мадриде, Барселоне, Малаге и Аликанте. Также можно обратиться в полицию столицы провинции.

принимает украинцев после временной защиты других стран. В этой стране нельзя выбрать город для проживания – он может быть назначен в любом регионе. Для получения временной защиты следует подать заявление в Центрах CREADE. Они работают в Мадриде, Барселоне, Малаге и Аликанте. Также можно обратиться в полицию столицы провинции. Португалия предоставляет временную защиту независимо от предыдущего убежища в другой стране. Украинцам следует позаботиться об отказе от статуса в предыдущей стране. Подробную информацию можно найти на сайте portugalforukraine.gov.pt.

предоставляет временную защиту независимо от предыдущего убежища в другой стране. Украинцам следует позаботиться об отказе от статуса в предыдущей стране. Подробную информацию можно найти на сайте portugalforukraine.gov.pt. Хорватия предоставляет временную защиту после отказа от аналогичного статуса в другой стране. Подать заявление на предоставление временной защиты можно онлайн через приложение croatia4ukraine. Информация на украинском языке есть на страницах государственных органов.

В каких странах украинцам откажут в повторной защите

Некоторые страны Европы приняли правила, по которым временную защиту после убежища в другом государстве предоставлять не будут. Это следует учитывать тем, кто ищет возможность изменить страну временного пребывания.

Чехия отказывает во временной защите украинцам, получившим убежище, вид на жительство или долгосрочную визу (более 90 дней) в другой стране. Это касается и виз в Великобританию и Канаду.

отказывает во временной защите украинцам, получившим убежище, вид на жительство или долгосрочную визу (более 90 дней) в другой стране. Это касается и виз в Великобританию и Канаду. Польша такое правило приняла в 2023 году. Временную защиту в Польше можно возобновлять, но не в ситуации, когда убежище предоставила другая страна. Не поможет даже отказ в другой стране. Но из-за войны можно находиться на территории Польши без получения льгот.

Фото: Поезд из Германии в Польшу (gettyimages.com)

Норвегия не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону. Страна предоставляет коллективную защиту украинским беженцам. Если украинцы были зарегистрированы на убежище в другой стране, Норвегия предоставит защиту. Но откажет, если до 24 февраля 2022 года бежавшие от войны подали заявление или получили вид на жительство в одной из стран ЕС, Швейцарии, Исландии или Лихтенштейне. Детальнее можно прочитать на странице Норвежской организации для соискателей убежища NOAS.

не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону. Страна предоставляет коллективную защиту украинским беженцам. Если украинцы были зарегистрированы на убежище в другой стране, Норвегия предоставит защиту. Но откажет, если до 24 февраля 2022 года бежавшие от войны подали заявление или получили вид на жительство в одной из стран ЕС, Швейцарии, Исландии или Лихтенштейне. Детальнее можно прочитать на странице Норвежской организации для соискателей убежища NOAS. Швейцария отказывает в повторной защите, но перед переездом следует проконсультироваться с местными структурами. Исключение делают для людей из стран, уже перегруженных большим количеством беженцев.

Ранее мы писали, что ждет украинцев, которые поедут в Германию повторно. Возобновить льготы можно только в той земле, где была первая регистрация, а пункты приема больше будут недоступны.

Тем временем в Нидерландах растет поток украинских беженцев. Власть призывают создать больше приютов, иначе придется отказывать новоприбывшим.

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