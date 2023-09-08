Новое разрешение на поездку в ЕС не будет гарантировать въезд: какие будут проверки

Разрешение на въезд в ЕС потребуется с середины 2024 года, когда заработает Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS). Украина входит в перечень из более чем 60 стран, гражданам которых нужно будет получать такой документ.

При этом одобренная заявка не будет гарантировать выезд в ЕС, путешественники должны будут соответствовать условиям безвизового режима, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В Европейском Союзе отмечают, что кроме требования предоставить подтверждение действительных проездных документов и ETIAS во время проверки на границе, пограничная служба также может попросить предоставить информацию о следующем:

продолжительность пребывания в Европе;

причина визита;

объяснение финансовых средств для обеспечения поездки.

Пограничные службы также будут проверять, действительны ли проездные документы еще в течение 3 месяцев после предполагаемой даты выезда из страны ЕС, требующей ETIAS. Также проверят, выдан ли проездной документ не более 10 лет назад.

Власти будут иметь право провести тщательную проверку, чтобы убедиться, что документы не поддельные. Службы также могут проверить, не представляют ли граждане третьих стран угрозу общественной безопасности.

После запуска ETIAS информация о путешественниках будет зарегистрирована в системе въезда/выезда. Она заменит штампы в паспортах на внешних границах ЕС и будет фиксировать время и место въезда, а также сохранять изображения лица и отпечатки пальцев.

"Тем путешественникам, которые не отвечают условиям въезда, будет отказано во въезде, если не применяется исключение, предусмотренное законом", – отмечают в ЕС.

После въезда можно будет свободно путешествовать по странам Европы, но нужно будет соблюдать срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Разрешение ETIAS будет стоить 7 евро, а документ будет действительным в течение 3 лет или до истечения срока действия паспорта заявителя.

Ранее сообщалось, какие вещи можно ввозить через границу Украины.

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