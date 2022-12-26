В новых реалиях. Как изменился туризм за время войны и как сэкономить в поездке

Путешествия за время войны очень изменились. Мужчинам призывного возраста выезды за границу запрещены, поэтому едут в основном мамы с детьми.

Если раньше люди без особых усилий покупали билеты на рейс из Борисполя и Жулян в один из городов Европы или бронировали пакетный тур в курортную страну, сейчас из-за закрытого неба над Украиной этого сделать невозможно. Приходится добираться до аэропортов в ближайших странах, а это и утомительно, довольно долго и недешево.

По этим причинам, а также из-за ракетных ударов РФ и постоянной угрозы обстрелов, усложнившегося финансового положения многие в этом году отказались от привычных поездок за рубеж. Но специалист по оформлению виз и туров Марина Казакова уверена, что путешествия никуда не исчезли, а многие все же выезжают куда-то хотя бы на несколько дней, чтобы перезагрузиться и снова вернуться к работе, чтобы развивать экономику страны.

Для TRAVEL РБК-Украина она рассказала, как изменились путешествия за время войны, как планировать поездки в новых реалиях и дала советы, как при этом можно сэкономить.

Кто ездит в отпуск за рубеж во время войны в Украине

Спрос на туры за время войны значительно снизился. Вместо привычных поездок мноиге едут в Европу в качестве беженцев, а туристические поездки спрашивают меньше, говорит Марина Казакова.

"Также изменилась категория тех, кто путешествует. Сейчас ездят в туры мамы с детками. Это и есть основная целевая аудитория – женщины, которые хотят оздоровить своих детей или просто немножко побыть в безопасности, в более благоприятных условиях, перезагрузиться. Вторая категория – бабушки и дедушки с внуками. Конечно, мужчины призывного возраста ни в какие туры не ездят", – рассказывает она.

Также с учетом войны туры для украинцев разделились на два типа – для тех, кто находятся здесь, в Украине, и кто временно живут за рубежом. Для поездок из Украины в основном выбирают в основном автобусные туры. Выезды регулярно проходят со Львова, Ужгорода, Черновцов.

Фото: Польша – одно из популярных направлений для поездок украинцев сегодня (Getty Images)

"Украинцы за рубежом могут сразу планировать вылеты из аэропортов. Им более комфортно куда-то ехать, им не надо до ближайшего аэропорта добираться сутки или двое. Но эти люди в основном покупают билеты самостоятельно, меньше обращаются в турагентства, или же они пользуются услугами агентов за рубежом", – рассказывает специалист.

Куда планинуют поездки украинцы в новых условиях

С учетом того, что выезжать из Украины в любом случае сейчас можно только на автобусе, на машине или на поезде, в автобусные туры активно стали ездить и туристы, которые ранее выбирали премиальные путешествия и только авиатуры.

"Те, кто ранее летал в премиум-путешествия, теперь с сумками Louis Vuitton едут в автобусные туры, ведь нужно так или иначе доехать до аэропорта в Бухаресте или Варшаве. Клиенты также стали считать деньги, начали экономить, и получается, что автобусные туры теперь популярны среди разных сегментов клиентов. Такие туры собирают полные автобусы по разным направлениям. Понятно, что не в таком количестве, как раньше. Но, тем не менее, они есть", – описывает нынешнюю тенденцию Марина Казакова.

Многие люди едут за границу, чтобы просто что-то купить – одежду, обувь. Ведь некоторые вещи в Европе значительно дешевле. Также едут повидать своих близких или просто перезагрузиться. Сегодня туры из Украины покрывают всю Европу. Наиболее популярные направления – Польша, Венгрия, Чехия, Италия, Германия, Франция, Страны Балтии и даже Финляндия.

Фото: Стандартные цены на билеты лоукостеров уже могут достигать 300-400 евро (wikipedia.org)

Цены изменились. Что стоит знать о стоимости билетов и поездок

Цены на авиабилеты при покупке в Украине и, к примеру, Великобритании, будут абсолютно разные, обращает внимание специалист. Покупая из Великобритании, вы заплатите больше. Есть аэропортовые сборы и другие факторы, которые влияют на цену. В Европе они могут быть выше, чем были в Украине до войны.

"Мы ранее получали низкие тарифы, у нас были открыты свои аэропорты, и цена этих сборов была ниже. Также добавилось и то, что сейчас мир выходит из COVID-ограничений, и люди поехали в путешествия. То есть мы видим отложенный спрос. Моя туристка была в Страсбурге, высылала оттуда фото. В центре города она с детской коляской буквально не могла пройти – было огромное количество людей. Спрос вырос, и цены на отели тоже поднялись, понемногу выходя на уровень "доковидных", – говорит собеседница.

Сегодня авиабилеты в целом по европейскому рынку стали дороже, отмечает Казакова:

"Если раньше туристы покупали билеты за 10 тысяч гривен и для них это было очень дорого, то сейчас они вынуждены бронировать билеты даже на лоукостеры Ryanair и Wizzair за 300-400 евро. Это сейчас уже средняя цена".

Впрочем, в планировании поездок сегодня есть и некоторые плюсы. Так, можно купить действительно горящие туры. К примеру, недавно Марина Казакова продавала тур в Занзибар. Такая поездка стоила 1100 евро до полномасштабной войны, а сейчас его забронировали за 800 евро.

Из какой соседней страны лучше планировать поездку

Украинцам доступны вылеты из аэропортов Варшавы, Жешува, Сучавы, Кишинева, Будапешта, Бухареста: "Здесь ограничений нет, но появился дополнительный расход в виде трансфера и времени на то, чтобы доехать до аэропорта вылета", – отмечает турагент.

Фото: Из Польши популярны вылеты на острова Испании (Getty Images)

Одно из самых хороших направлений для вылета – Польша. Украинские туроператоры предоставляют трансфер со Львова в Жешув. Это ближайший аэропорт, в пределах 100 километров. Также можно вылетать из Варшавы, выезжать из Перемышля. Из аэропортов Польши доступны рейсы в экзотические страны. В частности, Dreamliner летает в Доминикану, и билеты можно купить по приемлемым ценам. Другие компании летают в Мексику, в Тайланд, Египет.

"В Польше чуть меньше популярен Шарм-ель-Шейх: они летают чаще в Хургаду, в Марса-Алам. Среди поляков популярны поездки на зиму на Тенерифе, Канарские острова. Это несколько другие, не "классические" для нас острова, куда мы летали до войны. Также популярен остров Кабо Верде, где круглый год хорошая теплая погода, чистое море. Есть туры и на Мадагаскар – я сама на Мадагаскаре видела среди туристов именно поляков. Направление популярно за счет удобного авиасообщения и приемлемых цен", — рассказывает Казакова.

Как сэкономить, планируя путешествие в 2023 году

Марина Казакова дает советы, как в нынешних условиях планировать поездку без лишних затрат.

Покупайте авиабилеты заранее. Хорошие тарифы – за 53-50 дней до вылета. Старайтесь не покупать "на завтра", избегайте полетов в "топовые" даты высокого спроса. Например, в канун Рождества, Нового года. Если вы хотите сэкономить и есть такая возможность, перенесите вылет, например на неделю позже.

Планируя поездку вне праздников, вы сэкономите не только на авиаперелете, но и на отеле. Потому что стоимость номера (room rate) на период новогодних каникул всегда выше на 30-40%. Также в цену часто включены рождественские и новогодние ужины, и если это туристический Дубай, то стоимость такого ужина может достигать 400 долларов с человека.

Подписывайтесь на страницы отелей, куда бы вы хотели полететь. Они часто высылают информацию о праздничных или обычных распродажах. Так можно сэкономить 20-30% от обычной суммы.

Фото: В Дубае стоимость новогоднего ужина может достигать 400 долларов с человека (Getty Images)

"Почему-то многие бронируют на сайте Booking, как будто это единственный вариант. Но лучше проверять цены на сайте самого отеля. Ведь часто отели, чтобы переманить клиента на прямые продажи, могут сделать скидку. А такие сервисы как Booking только спустя какое-то время переводят деньги на счет отеля. Отелю это не выгодно, и там стараются привлекать клиентов напрямую на сайт, где можно найти номера по более выгодным ценам и где дают скидки", – говорит Марина Казакова.

Продумайте заранее, где вы будете питаться, посмотрите цены в местных заведениях. Часто топовые кафе из подборок сайтов типа Tripadvisor нацелены на туристов, и это сразу добавляет к ценам 20-30%. Сойдите с центральной улицы на параллельную, где меньше поток туристов, и уже цена будет ниже.

"В туризме действует похожее правило, как и на рынке. Если вы покупаете килограмм лука или мешок весом 20 килограмм, то во втором случае будет дешевле. В пакетный тур обычно входят авиаперелет, проживание, страховка и часто трансфер. На покупке пакетного тура можно сэкономить, но здесь уже без помощи турагентов не обойтись", – отмечает она.

Купите карты или талоны City Pass для того или иного города . В них часто входят неограниченное количество поездок, и нередко – посещения музеев бесплатно либо со скидками.

. В них часто входят неограниченное количество поездок, и нередко – посещения музеев бесплатно либо со скидками. Изучите информацию о том, куда вы едете. Посмотрите блогеров, которые снимает сюжеты об этом месте, или почитайте статьи в интернете. Составьте хотя бы предварительны маршрут, чтобы вы знали, как ехать, куда ехать. Уточните у турагента, на чем можно сэкономить.

Посмотрите блогеров, которые снимает сюжеты об этом месте, или почитайте статьи в интернете. Составьте хотя бы предварительны маршрут, чтобы вы знали, как ехать, куда ехать. Уточните у турагента, на чем можно сэкономить. Вместо бронирования отеля можно арендовать квартиру или апартаменты, и самому готовить еду.

"Но это довольно рискованно. Знаю случаи, когда люди бронировали на Airbnb, но в день приезда и заселения не смогли выйти на связь с хозяином, и 420 евро просто улетели. Похожий случай был у других людей – забронировали жилье на Airbnb, тоже не нашли клиента. Когда начали выяснять, оказалось, что мошенник завел на сайте несколько аккаунтов. Возможно, Airbnb уже более безопасный, но отель есть отель. Туда можно вызвать полицию, если вас обманули. У вас есть бронь, она подтверждает ваши права. А с частным хозяином может быть как угодно. К примеру, он передумает", – обращает она внимание.

Во время войны многие сферы жизни украинцев изменились, порой кардинально. Путешествия – из их числа. Но, по словам Марины Казаковой, на практике в поездках добавилось в основном только время на переезд в аэропорт из соседней страны, плюс – деньги на билеты и некоторые новые затраты. Что вряд ли заставит передумать отправиться в поездку тех, кто это событие давно планировал.

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