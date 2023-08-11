Правила изменились. Что нужно знать о ввозе домашних животных в Германию

В Германии вернули стандартные правила ввоза домашних животных из Украины. Такую практику стали применять и другие страны ЕС.

Теперь собаки, кошки и хорьки должны иметь микрочип, паспорт, прививку от бешенства и подтверждение наличия антител, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на visitukraine.today.

Что нужно учитывать при ввозе домашних животных в Германию

Теперь условия ввоза собак и котов в Германию будут соответствовать общим критериям законодательства ЕС согласно Регламента (ЕС) № 576/2013.

Требования такие:

должна быть возможность идентификации животного по татуировке или микрочипу (транспондеру);

(транспондеру); Действующая вакцинация против бешенства. Вакцинация нечипированного животного в ЕС не признается;

должно быть проведено текущее серологическое исследование на определение титра антител к бешенству . Титры должны быть сданы не ранее чем через месяц после прививки и не позднее чем за три месяца до въезда.

. Титры должны быть сданы не ранее чем через месяц после прививки и не позднее чем за три месяца до въезда. животное сопровождается сертификатом здоровья в соответствии с образцом, установленным законодательством ЕС или действительным паспортом, выданным в одном из государств ЕС.

"Обратите внимание: если у вас собака, то вы должны зарегистрировать ее в Германии. Регистрация производится в так называемом "Steuer- und Stadtkassenamt" в городе, где зарегистрирован беженец. Регистрация бесплатная. Однако вы должны будете регулярно платить налог на собаку Hundesteuer", –обращают внимание на телеграм-канале "Германия/Украина/Беженцы".

Размер налога в каждом городе разный. Как правило, это 30-190 евро в год.

"После регистрации вы получите жетон с индивидуальным номером. Всегда носите его с собой, когда вы гуляете с собакой", – добавляют на канале.

Фото: Беженцы с животными (gettyimages.com)

Большинство стран ЕС возвращают стандартные правила для животных из Украины

После начала войны украинским беженцам разрешили провозить в Европу домашних животных без документов, микрочипов и вакцинации.

Теперь страны ЕС возвращают ограничения. Большинство стран сделали это с 1 июля либо же собираются поменять правила в августе, сообщает издание meduza.

"Это в том числе Эстония, Финляндия, Норвегия, Чехия, Германия, Швейцария. Упрощенные правила пока не отменены только в Латвии, Швеции (до 1 сентября), Италии, Португалии, Хорватии и на Мальте", – сообщил один из волонтеров, которые помогают украинским беженцам добраться в Европу.

Такие меры в эвропейские страны вводят для того, чтобы предотвратить риски попадания бешенства на территорию ЕС.

Напомним, мы рассказывали, какую помощь украинцы могут получить от Jobcenter в Германии.

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