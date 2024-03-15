Новые правила. В Польше начнут конфисковать авто у нетрезвых водителей

В Польше вступили в силу изменения в законодательство, позволяющие конфисковать автомобили у нетрезвых водителей. Новые правила начали действовать с 14 марта.

В каких случаях могут забрать авто в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Автомобили будут изымать, если водитель находился за рулем с минимум 1,5 промилле алкоголя в крови. Эта норма будет действовать независимо от того, стал ли он причиной аварии. Если ДТП произошло, то для конфискации машины у виновника аварии применяется норма 0,5 промилле алкоголя в крови.

Если водитель в нетрезвом состоянии станет причиной ДТП с тяжелыми последствиями для здоровья пострадавших, его могут наказать заключением минимум на 3 года. Если кто-то погибнет, предусмотрено минимум 5 лет тюрьмы, а максимум – 16 лет. До сих пор максимально наказывали заключением до 12 лет.

Также предусмотрено наказание в виде штрафа в размере стоимости автомобиля, если его невозможно конфисковать (например, транспортное средство уничтожено или принадлежит другому владельцу). Конфискации не будут подлежать автомобили, принадлежащие работодателям нетрезвых водителей. В таких случаях виновников будут наказывать штрафом в размере 5 000 злотых (49,3 тыс. грн). Также конфискации не подлежат велосипеды, если ехать на них в нетрезвом состоянии.

В прошлом году в Польше водители в состоянии алкогольного опьянения вызвали 1331 ДТП. В авариях по вине нетрезвых водителей погибли 212 человек, 1506 получили травмы.

Напомним, мы писали, что будет с машинами нарушителей ПДД в Польше. Государство будет выставлять их на аукцион.

Также мы сообщали, что в 2024 году в Польше запланирован ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей, которые будут распространяться также на украинцев. В частности, введут рекордные штрафы.

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