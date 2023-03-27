Новые правила. Одна из стран ЕС отменяет проверки документов в аэропортах

Хорватия отменяет проверки документов в аэропортах для путешественников из стран Шенгенской зоны. Такие нововведения вступили в силу 26 марта.

Аэропорты Хорватии будут теперь обслуживать таких посетителей как внутренних пассажиров, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне с 1 января 2023 года. Тогда были упразднены внутренние сухопутные и морские границы. Воздушные границы должны были оставаться в силе до 26 марта, чтобы согласовать дату их ликвидации с началом летнего расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

Отмену воздушных пограничных проверок подтвердил премьер-министр страны Андрей Пленкович.

"Режим въезда в Хорватию в аэропортах теперь будет таким же, какой действует с 1 января на автомобильных дорогах, железнодорожных переездах и в морских портах. Практически все рейсы в Хорватию из стран Шенгена и обратно становятся внутренними рейсами, без какого-либо документального контроля", –отметил глава правительства.

Изменения в системе контроля пассажиров произойдут в 7 международных аэропортах Хорватии, имеющих статус международных: Загребе, Сплите, Дубровнике, Риеке, Пуле, Задаре и Осиеке.

Крупнейший аэропорт страны в Загребе будет обслуживать 70% пассажиров Шенгенской зоны. Он начал готовиться к новому режиму работы еще в декабре прошлого года.

"Мы ожидаем более быстрое и удобное прохождение пассажиров при вылетах и прилетах", – заявил представитель аэропорта Загреба.

В терминалах заменили указатели на пассажирских терминалах – например номера выхода для международных терминалов, которые теперь считаются внутренними.

Фото: Терминал в аэропорту Загреба в Хорватии (facebook.com/ZracnalukaZagreb)

От моста номер 5 построили стеклянный коридор, который приведет пассажиров на первый этаж, где расположены ленты выдачи багажа и выход из терминала.

Новые изменения означают, что после того, как путешественники пройдут регистрацию или онлайн-регистрацию и сдадут свой багаж, они пройдут проверку безопасности, а затем отправятся в терминал для своего рейса.

Напомним, мы писали, что в Хорватии изменились условия бесплатного проезда украинцев по железной дороге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.