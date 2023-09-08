Изменение правил. Страна ЕС будет отказывать в защите части беженцев из Украины

Правительство Финляндии решило больше не предоставлять защиту беженцам из Украины без украинского гражданства, у которых не было вида на постоянное жительство или международной защиты. Такое решение было принято на заседании 7 сентября.

Выходцы из третьих стран, уже получившие защиту и разрешение на проживание в Финляндии, будут иметь право находиться в стране до 4 марта 2024 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Финляндии.

Отмечается, что решение Совета ЕС о предоставлении временной защиты бежавшим от войны в Украине распространяется на граждан третьих стран, кому в Украине было предоставлено разрешение на постоянное проживание или международная защита (статус беженца). Решение о защите других групп людей предоставляется на уровне отдельных стран.

Тем иностранцам, которые временно проживали в Украине, например, для работы или учебы, временную защиту в Финляндии больше не будут предоставлять. Это решение не коснется тех граждан третьих стран, которые получают временную защиту как член семьи гражданина Украины.

Отмечается, что если оснований для проживания в ЕС для граждан третьих стран нет, то первоочередным решением является возвращение на родину. Если кто-то считает, что это невозможно из соображений безопасности, он имеет право подать заявление о предоставлении международного убежища.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах власти решили прекратить действие временной защиты для граждан третьих стран, прибывших из Украины. На возвращение домой им предлагается 5000 евро. Через суды эти беженцы отстаивают свое право пользоваться защитой наравне с украинцами.

Ранее мы сообщали, что в Норвегии значительно растет волна украинских беженцев.

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