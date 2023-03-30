Новая тенденция. В Польше ищут на работу высококвалифицированных украинцев

В Польше появляется работа для высококвалифицированных работников из Украины. Это связано с открытием украинских компаний.

17% украинcких специалистов в Польше уже нашли работу в своей сфере, сообщили TRAVEL РБК-Украина в международном агентстве Gremi Personal.

На какую работу удается устроиться украинцам в Польше, компания спросила 1350 человек, приехавших в эту страну после 24 февраля прошлого года.

Половина опрошенных еще ищут работу по своей квалификации, только треть считают, что такую найти не удастся.

"Последние 10 лет в Польше украинцы считались рабочей силой. Однако полномасштабное вторжение россии в Украину изменило эту тенденцию. Теперь в Польше можно найти и высококвалифицированную работу. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше в прошлом году. Бизнесы, которые приезжают из Украины, стремятся устраивать на работу украинцев. Следовательно, у высококвалифицированных специалистов появляется шанс занять хорошие должности", – говорит директор департамента рекрутации Анна Джоболда.

Инфографика: Что мешает украинцам в Польше найти высококвалифицированную работу (представлена РБК-Украина)

За вторую половину 2022 года компания получила более 500 запросов на профессиональных высококвалифицированных специалистов.

"Это запросы от логистических компаний, ресторанов, банков, строительных компаний и даже от государственных сервисов. За этот период к нам обращались за поиском проектных менеджеров, специалистов по продажам, маркетингу и HR. Это очень положительные изменения", – добавляет эксперт.

Между тем большое количество профессиональных специалистов из Украины из-за войны вынуждены работать на неквалифицированных работах в Польше.

60% украинцев, работающих в Польше на простых работах, не нашли более квалифицированной по незнанию польского языка. 50% говорят, что учат польский язык, однако он им тяжело дается. 30% говорят, что уже могут общаться.

90% украинцев в Польше говорят, что удовлетворены своей работой. 10% не устраивают условия и они ищут трудоустройство в другом месте. 50% опрошенных не меняли места работы ни разу в год. 25% сменили работу один раз.

По данным польского управления социального страхования ZUS, сейчас в Польше официально трудоустроено 739 тысяч украинцев.

Напомним, мы писали, что изменится для беженцев после получения "избитой карты" в Польше.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.