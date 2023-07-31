Новая система контроля. Для россиян появится еще одна преграда для поездок на Кипр

Кипр присоединился к Шенгенской информационной системе (SIS), чтобы бороться с национальной и трансграничной преступностью. Это один из шагов по вступлению страны в Шенгенскую зону.

Новая система контроля может стать дополнительным препятствием для российских туристов, которые захотят посетить Кипр, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

Для поездки на Кипр россиянам нужно получить визу в консульстве этой страны. Также разрешается въезд с многократной шенгенской визой или выданной Болгарией или Румынией.

В начале сезона российские туроператоры запускали туры на Кипр с пересадкой в Кувейте или Армении, потому что прямых рейсов из РФ из-за запрета нет. Но перелет через Кувейт занимал до 12 часов, так что желающих было немного и полетную программу пришлось свернуть на пике сезона.

С присоединением Кипра к SIS с 25 июля у россиян могут возникнуть дополнительные сложности при поездке в эту страну. Эта информационная система содержит большой объем информации, включая биометрические данные. Информация доступна пограничникам, таможенникам, полиции стран ЕС. Чаще всего в Шенгенскую базу данных вносят информацию о запрете на въезд. Если у человека есть отказ во въезде в одну из стран Шенгена, то с такой отметкой его не пустят или вышлют из другой.

То есть россияне, у которых возникали визовые или другие проблемы, связанные с пребыванием в Шенгенской зоне, теперь могут столкнуться с проблемами и при въезде на Кипр, если соответствующая информация была ранее внесена в SIS.

Напомним, мы писали, что безвизовая страна снова депортирует российских туристов.

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