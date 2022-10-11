Новая волна. В Германии готовятся принимать беженцев из Украины

В правительстве Германии призывают готовиться к возможной волне беженцев из Украины. Число бегущих от войны может превысить масштабы миграционного кризиса 2015 года.

Какой прогноз относительно новых беженцев из Украины делают немецкие политики, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на DW.

К новому притоку украинцев, которые бегут от войны, призывает готовиться уполномоченная правительства Германии по вопросам миграции Рим Алабали-Радован.

По ее словам, в последнее время поток украинских беженцев сокращался – в среднем до 150 прибытий в день. Однако ситуация может измениться из-за "суровой военной зимы". В первую очередь приток новых людей ощутят Польша и Чехия.

"Мы должны оставаться в тесном контакте с нашими соседними странами и быть готовыми продолжать принимать людей, которые бегут от войны и больших лишений из Украины", - отметила чиновница.

Фото: Информационный пункт для беженцев на вокзале (gettyimages.com)

Между тем, аналитики считают, что поток миграции в Германии в 2022 году превысит цифры 2015 года, когда страна столкнулась с миграционным кризисом из-за беженцев из Сирии, когда количество прибывших составило 2,1 млн человек.

В октябре 2022 года количество украинских беженцев в Германии превысило отметку в 1 миллион. Страна уже испытывает трудности с размещением новоприбывших украинцев, а власти собираются обсудить новые возможности по размещению беженцев в регионах.

Напомним, мы писали, в какие страны украинцы продолжают выезжать во время войны.

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