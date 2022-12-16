В Германии увеличат выплаты для украинцев: сколько будут платить

С 1 января 2023 года в Германии повышают размер пособий, которые будут получать украинские беженцы наравне с немцами. Помощь по безработице Hartz IV станет частью базового дохода граждан.

Выплаты планируют увеличить на 53 евро в связи с инфляцией, но закон о доходах граждан в настоящее время находится на рассмотрении, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на rbb24.de.

Какие суммы пособий будут платить с нового года

Базовое пособие по безработице Hartz IV, которое назначает центр занятости (Jobcenter), украинские беженцы получают с 1 июня. Поэтому повышение ставки пособия по безработице для граждан Германии коснется и украинцев, получивших статус временной защиты.

Согласно проекту федерального министерства труда, увеличится размер выплат для одиноких взрослых или родителей-одиночек – на 53 евро до 502 евро (сейчас 449 евро).

Также планируется увеличить финансовую поддержку других категорий социально незащищенных людей:

совершеннолетние – 451 евро (сейчас 404 евро);

(сейчас 404 евро); дети 14-17 лет – 420 евро (сейчас 376 евро);

(сейчас 376 евро); дети 6-13 лет – 348 евро (сейчас 311 евро);

(сейчас 311 евро); дети до 5 лет – 318 евро (сейчас 285 евро).

Федеральное агентство занятости заявило, что новые стандартные ставки будут выплачиваться вовремя с января.

"Вам не нужно подавать новое заявление на пособие гражданина. Получатели Hartz IV автоматически переводятся на нов ый доход гражданина и получают повышенные стандартные ставки", – говорится на сайте buerger-geld.org.

Фото: Украинцы будут получать новое пособие в Германии (gettyimages.com)

Украинские беженцы будут получать выплаты наравне с немцами

Беженцы, прибывшие в Германию из Украины, признаны беженцами войны. Это означает, что они приравниваются к гражданам Германии с точки зрения социальных выплат с первого дня, отмечается на сайте buerger-geld.org:

"В настоящее время официальный статус иммигранта из Украины приравнивается к немецкому безработному. Беженцы из Украины будут получать Hartz IV до тех пор, пока с 1 января 2023 года не вступит в силу новый доход гражданина. С введением нового дохода гражданина они автоматически получат право на доход гражданина".

Таким образом, украинцы получат выплаты в соответствии их личной ситуации. Они также могут иметь право на дополнительную помощь или другую социальную поддержку, которая предоставляется в соответствии с положениями о базовом доходе.

Напомним, мы писали, что европейский регион вводит выплаты украинцам.