ua ru
Ср, 14 декабря News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

От 500 евро на семью. Европейский регион вводит выплаты украинцам

Новина українською →
Среда 14 декабря 2022 16:50
От 500 евро на семью. Европейский регион вводит выплаты украинцам Фото: Украинцы в Барселоне (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Испания с начала войны приняла более 150 тысяч украинских беженцев. Впрочем, пособия там стали платить только в августе.

С 15 декабря в Каталонии начнут принимать заявки на выплату денежной помощи украинцам. Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт правительства Каталонии.

На сайте Женералитата Каталонии (Generalitat de Catalunya) появилась страница с информацией о предоставлении помощи украинцам.

Прямая экономическая помощь направлена на людей, пострадавших от конфликта в Украине, зарегистрированных в муниципалитете в Каталонии и не имеющих достаточных финансовых ресурсов: месячный доход менее 481 евро у взрослого или менее 629 евро – у матери с ребенком.

"Максимальная сумма, которую можно получить, составляет 400 евро в месяц плюс 100 евро на каждого несовершеннолетнего", – говорится в объявлении.

Это означает, что семья из двух взрослых получит до 800 евро, а мать с ребенком – 500 евро.

От 500 евро на семью. Европейский регион вводит выплаты украинцамФото: Помощь украинским беженцам (gettyimages.com)

Срок подачи заявок – с 15 декабря по 31 января 2023 года. Максимальный период выплат – 6 месяцев без продления.

Кстати, Каталония очутилась на втором месте после Валенсии по количеству украинских беженцев в Испании. Регион со столицей Барселона привлек 34 тысячи искателей убежища.

Еще в июле Испания предоставила временную защиту более 130 000 беженцам. Денежную помощь украинцам в Испании начали выплачивать в августе.

Напомним, мы писали, как получить временную защиту в ЕС повторно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Барселона Испания виплати
Отдых в Украине
Мнения
Алексей Бурчевский
Год тяжелых испытаний. Как война изменила украинскую гражданскую авиацию
Алексей Бурчевский
специалист в сфере авиационного права
Наталья Назарко
Как ввезти в Украину и растаможить авто из Европы: все детали
Наталья Назарко
юрист АО "Мисечко и Партнеры"
Олег Васильев
Масштабные вызовы. Выдержит ли "УЗ" новый блекаут и что нужно знать пассажирам
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Галина Пилипенко
Вести бизнес и продавать услуги за границу: что для этого нужно украинцам
Галина Пилипенко
адвокат ЮК Legal House
Все мнения