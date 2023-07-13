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В Германии запустили платформу по поиску жилья для украинцев: детали

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для украинских беженцев в Германии запустили федеральную программу по поиску жилья. С участием правительства создана онлайн-платформа, где украинцы могут выбирать варианты квартир и оставлять свои заявки.

Сервис доступен на украинском и русском языках, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на немецко-украинскую ассоциацию Ukrainian Future.

На странице проекта отмечается, что Германия все чаще сталкивается со сложностями размещения беженцев.

"Бесконечный поток беженцев из Украины требует нового подхода к вопросу жилья. Поэтому вместе с Федеральным министерством внутренних дел и некоммерческой организацией ProjectTogether компания Wunderflats запустила кампанию #HelpingWalls (Helfende Wände)", – говорится на странице сервиса.

Отмечается, что цифровая платформа предлагает беженцам из Украины найти безопасное жилье в Германии быстро и легко.

Люди, бежавшие от войны, которые хотят найти жилье в Германии, могут подать заявку на странице проекта helfendewaende.de. По ссылке можно:

  • искать жилье и отправить заявку;
  • отслеживать статус всех заявлений на поиск жилья;
  • если заявка будет принята арендодателем, беженец получит еще один запрос в подтверждение заинтересованности;
  • обменяться контактами и согласовать все детали перед заселением.

Фото: Варианты жилья в Берлине для беженцев из Украины (скриншот РБК-Украина/wunderflats.com)

На платформе для украинских беженцев предлагаются варианты платного жилья и бесплатное размещения.

Напомним, мы писали, какие земли Германии принимают украинских беженцев летом 2023 года.

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