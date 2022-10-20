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В Нидерландах меняют правила для украинских беженцев: детали

Фото: Украинцы в Нидерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Нидерландов вводит изменения для украинских беженцев. С 1 ноября в паспорте нужно иметь отметку, подтверждающую статус временной защиты.

Речь идет о наклейке O-документа от Службы иммиграции и натурализации Нидерландов (IND), сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisasnfo.com.

Все украинцы и иностранцы, легально проживавшие в Украине до начала войны, могут получить наклейку O-документа в своем паспорте от IND. Это будет доказательством предоставления временной защиты и доступа к рынку труда.

С 1 апреля для работодателей в Нидерландах действует освобождение от разрешений на работу для работодателей, которые хотят трудоустроить беженцев из Украины.

"Эта переходная договоренность истекает 31 октября. Это означает, что с 1 ноября 2022 года беженец может продемонстрировать, что на него распространяется Директива о временной защите, только если он владеет наклейкой или O-документом, выданным IND. Только с помощью этих документов можно продемонстрировать, что беженец имеет право работать как наемный работник без разрешения на работу", – говорится в сообщении.

Фото: Украинские беженцы в Нидерландах (gettyimages.com)

В прошлом месяце IND обнаружил, что для граждан Украины было выдано около 45 000 видов на жительство. В сентябре выдачу прекращали из-за нехватки бланков.

С начала войны в Нидерланды прибыли более 79 тысяч украинцев. Им выплачивается пособие 260 евро в месяц, пока они не найдут работу.

Напомним, мы писали, в какую страну сейчас лучше уехать по советам беженцев из-за границы.

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Беженцы