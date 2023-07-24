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Необычная контрабанда. Какие вещи изымали польские таможенники в этом году

Фото: Пограничный контроль в Польше (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Из-за войны в Украине поток людей через границы Польши возрос. В этом году таможенники выявляли на границе немало интересной контрабанды, которую везли иностранцы разных национальностей.

Какие интересные находки изымали на границе, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Польское издание Businessinsider.com.pl сделало подборку самых необычных вещей, которые контрабандой пытались ввезти на территорию Польши. Например, на польско-украинской границе в Медике сотрудники Подкарпатской налоговой администрации во время проверки автобуса обнаружили плащ и обувь из кожи питона. Их пытался отвезти в Польшу 53-летний гражданин Украины.

Образцы животных, находящихся под угрозой исчезновения и изделия из них, запрещено транспортировать через границу ЕС. Предусмотрено наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.

В январе польские правоохранители задержали белоруса, который вез через границу две дубленые медвежьи шкуры, серую волчью шкуру и два медвежьих черепа. А гости из США собирались завезти два чучела медведей.

Правила по перевозке животных нарушали и украинцы – гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Польшу живую степную черепаху.

12 июля в автобусе из Украины в тайнике под крышей нашли полиэтиленовые пакеты с натуральными человеческими волосами. Пряди длиной от 70 до 75 см весили в общей сложности 8,6 кг. Их рыночную стоимость оценили почти в 95 тыс. злотых (872 тыс. грн).

Нередко на польской границе изымают продукты питания, потому что правилами запрещено везти что-либо из мяса и молока. Несколько недель пассажир из США пытался ввезти более 14 кг мясных продуктов – его оштрафовали на 400 злотых (3675 грн).

Польские таможенники отмечают: чаще всего нелегально перевозят сигареты и алкоголь.

Напомним, мы писали, какие продукты и товары можно ввозить из Украины в Польшу.

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ПольшаКонтрабандаГраница с Украиной