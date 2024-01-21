Непредсказуемые последствия. Почему в туристических местах мира запрещают селфи

Туризм ассоциируется с яркими впечатлениями и красивыми фотографиями. Многие путешественники делают селфи, посещая знаковые места. В то же время все больше туристических локаций запрещают этот вид фотографий.

К каким последствиям могут привести туристические селфи и почему это становится проблемой общественного здоровья, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Увлечение селфи привело к большему количеству роковых случаев, чем приступы акул

Исследование, опубликованное в Journal of Travel Medicine в 2022 году, выявило, что в предыдущие 13 лет произошло 379 смертей, связанных с селфи. Среди них было 140 туристов, которые трагически сделали последнюю фотографию. За тот же промежуток времени произошло 90 роковых встреч с акулами, преимущественно неспровоцированные.

Гонка за идеальным фото себя в туристических локациях не раз приводило к трагическим инцидентам, включая смертельные падения со скал, аварии с автомобилями и поездами, опасные встречи с дикой природой.

Как следствие, туристы теперь получают немалые штрафы и аресты, если заходят слишком далеко, делая селфи.

Один из последних случаев, связанных с селфи, произошел в прошлом месяце в Венеции. Группа туристов в гондоле стоя делали селфи и отказывались сесть, из-за чего лодка опрокинулась. Непосредственно перед инцидентом гондольер просил пассажиров не двигаться, пока он пытался совершить маневр под низким мостом. К счастью, туристы особо не пострадали.

В декабре 24-летняя женщина погибла при попытке сфотографировать себя на краю форта Прабалгад в Индии. Она упала в ущелье с высоты 60 м.

Во время Тур де Франс в 2023 году зритель пытался сделать селфи с проезжающими гонщиками и задел американского велосипедиста за руль. Это привело к нагромождению 20 гонщиков во время 15-го этапа гонки.

Фото: Туристы в Барселоне (unsplash.com)

В прошлом году в живописном Портофино на севере Италии ввели временный запрет на селфи в некоторых районах города, чтобы предотвратить столпотворения на узких улицах. Запрет был введен после того, как туристы блокировали движение, чтобы сделать фотографии.

В каких странах произошло больше всего инцидентов при фотографировании себя

Съемка идеального фото для социальных сетей часто приводит к рискованному поведению, которое подпитывается желанием выделиться на фоне других людей и набрать больше "лайков" в соцсетях. В поисках лучшего кадра люди могут игнорировать предупреждения об опасности.

Из 379 смертей, связанных с селфи с 2008 по 2021 год, в 37,2% случаев люди были путешественниками, а не местными жителями. Падения с высоты составили половину всех смертей, затем следовали случаи на транспорте (28,4%) и гибель в воде (15,3%).

Средний возраст жертв селфи за этот период составил 24,4 года. Женщины чаще получали смертельные травмы во время падения с высоты и столкновения с животными, а мужчины чаще во время случаев, связанных с транспортом.

Наибольшее количество роковых селфи было в Индии (26,4%), США (10,3%) и России (8,7%).

Впрочем, согласно исследованию Journal of Family Medicine and Primary Care, случаев смерти, связанных с селфи, вероятно было больше, ведь обычно это не указывается как причина.

Фото: Туристы возле Ниагарского водопада (unsplash.com)

Опасные селфи становятся проблемой общественного здоровья

Согласно научному анализу сиднейского университета, селфи стали обычной частью повседневной жизни, поэтому к рискованным фото следует относиться как к проблеме здравоохранения.

Также предыдущие поколения считали "нормальным" вождение без ремня безопасности, езду на велосипеде без шлема и курение, хотя сейчас эти представления изменились. Признавая рискованные селфи такой же проблемой общественного здоровья, общество начинает принимать меры по профилактике и просвещению.

Это могло бы дать больше результатов, чем определение опасных зон, где запрещено производить селфи – водоемы, горные вершины и высокие здания.

Фото: Туристы в Норвегии (unsplash.com)

Локации, где запрещено делать селфи

Японская компания JR West Railway Company запретила использовать палки для селфи на своих платформах, чтобы предотвратить поражение электрическим током и падение на рельсы.

После серии несчастных случаев, связанных с селфи в индийском Мумбаи, правительство запретило зоны для селфи в некоторых районах города – на некоторых пляжах, местах фестивалей и возле туристических достопримечательностей.

В испанском Памплоне запрещено делать селфи во время ежегодного "Бега с быками".

В Нью-Йорке запрещают селфи с дикими кошками, если между человеком и животным нет физического барьера. Посетителей озера Тахо попросили не делать "медвежьих" селфи, поскольку поворачиваться спиной к медведю очень опасно.

Напомним, мы писали, что город Гальштат в Австрии протестует против наплыва туристов. В мае в наиболее посещаемой локации для фотографий была установлена деревянная стена, чтобы уменьшить поток любителей селфи на фоне озера и гор.

Также мы рассказывали, что в знаменитом городе Италии вводят новые правила для туристов. С начала лета в городе запретят проводить экскурсии для туристических групп более 25 человек и использовать громкоговорители.