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Самая продолжительная забастовка. В Германии готовятся остановить поезда на двое суток

Фото: Поезд Deutsche Bahn (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии продолжаются забастовки работников транспортных компаний. 15 и 16 апреля могут остановиться поезда по всей стране.

Двое суток собирается бастовать профсоюз железных дорог и транспорта (EVG), сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW.

Предполагается, что 50-часовая забастовка начнется в 22:00 в воскресенье, 14 апреля, и продлится до полуночи вторника. В течение этого времени все междугородние поезда ICE и IC будут оставаться в депо. Забастовка коснется также региональных маршрутов.

Уже будет третья и самая продолжительная в 2023 году предупредительная забастовка железнодорожников. Ожидается, что к ней присоединятся сотрудники концерна Deutsche Bahn (DB) и 50 других железнодорожных операторов. Профсоюз объясняет необходимость новой забастовки затягиванием тарифных переговоров. Речь идет о повышении зарплат на 12% и как минимум на 650 евро в месяц.

DB недавно согласился закрепить в тарифных сетках минимальную зарплату 12 евро, потому что до сих пор сотрудники обещанный законом минимум получали только в виде доплат.

Фото: Забастовка охватит 50 компаний (pixabay.com)

"Все пассажиры, желающие перенести поездку, запланированную на 14-16 мая, из-за забастовки EVG, теперь могут гибко использовать свой междугородний билет, забронированный до 11 мая, к вечеру воскресенья включительно", –отметили в DB.

Переговоры профсоюза с Deutsche Bahn продолжались до позднего вечера 11 мая, но к договоренностям они не привели.

Напомним, мы писали, что в Германии начались забастовки профсоюзов.

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