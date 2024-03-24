Самые счастливые страны мира в 2024 году: где люди наиболее довольны своей жизнью

Высокое качество жизни в стране определяется не только экономической успешностью, но зачастую и ощущением благополучия людей. По такому показателю исследователи определили уровень счастья по всему миру.

Какие страны попали в топ-10 самых счастливых в 2024 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Как определяли уровень счастья в странах

Всемирный рейтинг счастья World Happiness Report базируется на основе среднего показателя по результатам опросов за период 2021-2023 годов. Респонденты субъективно оценивали свой уровень благополучия, положительные и отрицательные эмоции.

В отчете использовали данные всемирного опроса Gallup. Респондентов просили оценить свою текущую жизнь в целом с помощью шкалы от 0 до 10. Как правило, для каждой страны ежегодно собирается около 1000 ответов. Рейтинг счастья основывается на среднем трехлетнем значении этих оценок жизни.

Положительные эмоции, которые нужно было оценить участникам опроса – смех, удовлетворение и интерес. Отрицательные: беспокойство, уныние и гнев.

Фото: Уровень счастья определяли по оценкам самих людей (pixabay.com)

В то же время оценки жизни отличаются между странами больше, чем эмоции, и объясняются разным жизненным опытом в этих странах.

Какие страны стали самыми счастливыми в 2024 году

Первая десятка стран в рейтинге почти не изменилась с предыдущего отчета. В настоящее время самыми счастливыми странами признаны следующие:

Финляндия; Дания; Исландия; Швеция; Израиль; Нидерланды; Норвегия; Люксембург; Швейцария; Австралия.

Между тем, во второй десятке произошло больше изменений – туда попали Коста-Рика и Кувейт, на 12 и 13 места. Благодаря уменьшению разрыва в уровне счастья между разными частями Европы Чехия (18 место) и Литва (19 место) также попали в первую двадцатку. Также в топ-20 Австрия – на 14-м месте, Канада – на 15-м, Бельгия на 16-м, а Ирландия на 17-м. Словения почти присоединилась к ним – на 21-м месте.

Фото: Отдых в Копенгагене, Дания (pixabay.com)

США и Германия потеряли позиции в топ-20 и опустились с 15 и 16 мест в прошлом рейтинге на 23 и 24 места.

В первой десятке самых счастливых стран население более 15 млн есть только в Нидерландах и Австралии. Из первой двадцатки только Канада и Великобритания имеют население более 30 млн человек.

Украина по оценкам счастья с 2021 года заняла 105-е место. Раньше украинцы были счастливее – на 95-м месте.

Меньше всего счастливых людей, согласно отчету, – в Марокко (107), Кении (114), Египте (127), Индии (126). Завершает рейтинг Афганистан (143-е место).

Напомним, мы писали, что самая счастливая страна мира – в Европе. Ее особенность в природе и стиле жизни.

Также мы рассказывали, в каких странах Европы жители больше довольны своей жизнью Лучше всего людям живется на севере и западе Европы, согласно отчету Евростата.